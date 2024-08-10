ОИ-2024 | Американец МакЮэн отказался от того, чтобы разделить золото с новозеландцем. И проиграл

Турнир, как и три года назад в Токио сложился крайне драматично. Высоту 2,36 взяли два спортмсмена, причем их дополнительные показатели по неудачным попыткам также были равны. Судьи предложили новозеландцу Хэмишу Керру и американцу Шелби МакЮэну разделить золотую медаль. Но в отличие от Игр в Токио, один из прыгунов - представитель США - отказался. В итоге была назначена так называемая перепрыжка, сильнее в которой оказался Керр.
Бронзу завоевал олимпийский чемпион Токио Муртаз Баршим из Катара. Другой сочемпион-2020 - итальянец Джанмарко Тамбери - выступал на фоне заболевания почек и справился лишь с высотой 2,22.
Прыжки в высоту
1. Хэмиш Керр (Новая Зеландия) – 2,36
2. Шелби Макьюэн (США) – 2,36
3. Мутаз Баршим (Катар) – 2,34
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