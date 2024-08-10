ФОТО | Штангист Сейм попал в топ-10 сильнейших людей мира на ОИ-2024

По сумме двух упражнений Сейм показал 400 кг ровно. Этот результат обеспечил ему 9-е место среди супертяжеловесов. Выиграл соревнования мировой рекордсмен Лаша Талахадзе из Грузии, набравший 470 кг (215 + 255). На 3 кг от него отстал Вараздат Лалаян из Армении. Бронза - у представителя Бахрейна Гора Минасяна (245 кг).

Первый заявленный вес Сейма в рывке был 175 кг. Для сравнения, Талахадзе заявил 210 кг. Эстонец сумел справиться с начальным весом, а также поднял штангу на 5 кг тяжелее. Увы, третья попытка - 183 кг - оказалась неудачной. Неожиданно лидерство после рывка захватил Гор Минасян, представляющий Бахрейн (216 кг). Он на 1 кг опережал бывшего соотечественника Вараздата Лалаяна (Армения) и Талахадзе. Представитель Ирака Али Рубаиави установил юношеский рекорд мира в рывке - 200 кг.

Во втором упражнении - толчке - эстонец взял начальные 220 кг, заявил следующий вес - 237 кг - однако не сумел поднять его ни во 2-й, ни в 3-й попытке. Удачная попытка переместила бы сильнейшего эстонского тяжелоатлета на 7-е место.

Сейму принадлежит рекорд Эстонии - 444 кг по сумме двух упражнений. Но последние спортивные сезоны для самого сильного человека Эстонии складываются неудачно. Так, он не получил достаточное количество очков для участия в Олимпиаде и добыл путевку на Игры лишь после того, как Международная федерация тяжелой атлетики перераспределила квоты летом 2024 года.

Напомним, что Март Сейм выступал на Олимпиаде 2016 году в Рио-де-Жанейро и занял там 7-е место. На Игры в Париже спортсмен ограничил свои цели борьбой за десятку.