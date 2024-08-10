ФОТО | Брейкинг мощно ворвался на Игры: призерка с ником „671“, „танец кенгуру“ и дисквалификация за лозунг

9 августа в Париже произошло историческое событие: на Олимпиаде дебютировал новый вид спорта — брейкинг.

Брейк-данс - клубный танец, с помощью которого участники часто устраивают дуэли - как танцевальный стиль зародился в 1970-е на улицах Нью-Йорка и проделал огромный путь. Это направление официально входит в число дисциплин Всемирной федерации танцевального спорта (WDSF), основанной в 1957 году. Первые серьезные соревнования состоялись в Тайбэе (Китай) в 2013 году — это были Игры WDSF.

Сам брейкинг появился от брейк-данса, но это разные вещи. Брейкинг — вид спорта, а не танца. По нему устраиваются различные турниры, в том числе — чемпионат мира (в 2023 году на нем выступали спортсмены из 62 стран). Как правило, брейкинг танцуют под хип-хоп музыку, фанк, рэп, брейк-бит и инструментальный хип-хоп. Танец включает в себя множество акробатических движений, поэтому смотрится особенно эффектно.

Еще до появления спортивных чемпионатов в брейкинге существовала соревновательная составляющая. Цель танцора — не просто показать крутые движения, но и перетанцевать другого брейкера. Такая дуэль и есть баттл. Его участники собираются в круг (его называют сайфер или джем), а затем по очереди выходят танцевать в центр.

Победителя на любительских мероприятиях могут определить зрители, а на соревнованиях есть судьи, которые оценивают технику, оригинальность и музыкальность.

Базовые элементы брейкинга: Тoprock (танец брейкеров в положении стоя. Переход от топрока к элементам на полу называется go downs), Footwork (брейкеры танцуют на полу или динамично передвигают ногами), Power moves (вращения брейкеров, которые могут делаться на голове, спине, плече, руке и других частях тела), Freeze (остановки, когда танцор замирает на несколько секунд в какой-то точке. Он может замереть на локте, на руке, голове и других частях тела).

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