МОК разрешил нейтральным спортсменам принять участие в церемонии закрытия Олимпиады-2024. Россияне уже уехали из Парижа

Олимпийские игры в Париже завершатся в воскресенье, 11 августа. В церемонии открытия нейтральные атлеты не участвовали.

„Отдельные нейтральные спортсмены (AIN) могут принять участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже.

Решение исполкома МОК было принято на основании того, что в церемонии закрытия принимают участие не команды, а все спортсмены. Флага AIN не будет“, – заявили в МОК.

В Олимпиаде-2024 принимали участие 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. На данный момент все они покинули Париж.

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