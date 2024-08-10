10.08.2024, 19:26
МОК разрешил нейтральным спортсменам принять участие в церемонии закрытия Олимпиады-2024. Россияне уже уехали из Парижа(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Нейтральные спортсмены смогут принять участие в церемонии закрытия Парижа-2024. Об этом сообщил Sports.ru со ссылкой на Международный олимпийский комитет.
Олимпийские игры в Париже завершатся в воскресенье, 11 августа. В церемонии открытия нейтральные атлеты не участвовали.
„Отдельные нейтральные спортсмены (AIN) могут принять участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже.
Решение исполкома МОК было принято на основании того, что в церемонии закрытия принимают участие не команды, а все спортсмены. Флага AIN не будет“, – заявили в МОК.
В Олимпиаде-2024 принимали участие 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. На данный момент все они покинули Париж.
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