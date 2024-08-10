Правдива ли запись разговора, в ходе которого Обама заявил, что за покушением на Трампа стоит Демократическая партия США?

Русскоязычные публикации о признании экс-президента США Барака Обамы в том, что за произошедшим 13 июля покушением на другого бывшего президента Дональда Трампа стоит руководство Демократической партии, стали массово появляться 5 августа. Одним из первых этой новостью поделился прокремлёвский Telegram-канал „Путин в Telegram“, чей пост на момент написания этого разбора набрал 164 000 просмотров. „Такой вывод (об организаторе покушения. — Прим. ред.) можно сделать из 15-минутного телефонного разговора, слитого сотрудником DNC (национального комитета Демократической партии США) изданию Deep State Leaks. Звонок состоялся 22 июля между Бараком Обамой и его бывшим советником, ныне одним из главных стратегов Демпартии, Дэвидом Аксельродом. В разговоре Обама сказал собеседнику, что настоящей причиной выхода Байдена из предвыборной гонки является провал его команды в попытке покушения на Трампа. Бывший президент также заявил, что прошлая попытка физически устранить Трампа, возможно, была не последней. Deep State Leaks заявляет, что это далеко не единственная сенсация в том разговоре, и обещает выпустить целый ряд статей с разоблачениями“, — говорится в публикации. Причём изначально в ней было указано, что звонок между Обамой и Аксельродом состоялся 22 августа, однако затем текст исправили. К посту прилагается 21-секундный фрагмент предполагаемого разговора, запись которого оказалась в распоряжении Deep State Leaks.На момент написания этого разбора, по данным сервиса TGStat, в Telegram на разных языках вышло не менее 190 аналогичных постов (около 140 их них на русском), которые в сумме набрали почти 1,6 млн просмотров. При этом в половине русскоязычных записей также была указана дата 22 августа вместо 22 июля. Например, в таком виде новость появилась в каналах телеведущего Руслана Осташко (160 000 просмотров), „Мисливец Егор“ (84 000) и „С места событий“ (52 000), а без ошибочной даты новость разместили „Россия сейчас“ (192 000), „Наблюдатель“ (171 000), „Голос Мордора“ (140 000) и „Гаспарян“ (56 000). Канал „Хазин“ (78 000 просмотров) прокомментировал предполагаемые откровения Обамы так: „Ну, предположим, это можно свалить на конспирологию. Хотя слишком много стало сигналов“. Встретить посты о признании экс-президента США также можно во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут, тут и тут) и на сайте Haqqin.az.