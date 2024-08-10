Правдива ли запись разговора, в ходе которого Обама заявил, что за покушением на Трампа стоит Демократическая партия США?
В начале августа 2024 года в Рунете распространилась аудиозапись, на которой Барак Обама якобы обвиняет Джо Байдена и его команду в попытке убийства Дональда Трампа. Мы проверили подлинность этой истории.
Русскоязычные публикации о признании экс-президента США Барака Обамы в том, что за произошедшим 13 июля покушением на другого бывшего президента Дональда Трампа стоит руководство Демократической партии, стали массово появляться 5 августа. Одним из первых этой новостью поделился прокремлёвский Telegram-канал „Путин в Telegram“, чей пост на момент написания этого разбора набрал 164 000 просмотров. „Такой вывод (об организаторе покушения. — Прим. ред.) можно сделать из 15-минутного телефонного разговора, слитого сотрудником DNC (национального комитета Демократической партии США) изданию Deep State Leaks. Звонок состоялся 22 июля между Бараком Обамой и его бывшим советником, ныне одним из главных стратегов Демпартии, Дэвидом Аксельродом. В разговоре Обама сказал собеседнику, что настоящей причиной выхода Байдена из предвыборной гонки является провал его команды в попытке покушения на Трампа. Бывший президент также заявил, что прошлая попытка физически устранить Трампа, возможно, была не последней. Deep State Leaks заявляет, что это далеко не единственная сенсация в том разговоре, и обещает выпустить целый ряд статей с разоблачениями“, — говорится в публикации. Причём изначально в ней было указано, что звонок между Обамой и Аксельродом состоялся 22 августа, однако затем текст исправили. К посту прилагается 21-секундный фрагмент предполагаемого разговора, запись которого оказалась в распоряжении Deep State Leaks.На момент написания этого разбора, по данным сервиса TGStat, в Telegram на разных языках вышло не менее 190 аналогичных постов (около 140 их них на русском), которые в сумме набрали почти 1,6 млн просмотров. При этом в половине русскоязычных записей также была указана дата 22 августа вместо 22 июля. Например, в таком виде новость появилась в каналах телеведущего Руслана Осташко (160 000 просмотров), „Мисливец Егор“ (84 000) и „С места событий“ (52 000), а без ошибочной даты новость разместили „Россия сейчас“ (192 000), „Наблюдатель“ (171 000), „Голос Мордора“ (140 000) и „Гаспарян“ (56 000). Канал „Хазин“ (78 000 просмотров) прокомментировал предполагаемые откровения Обамы так: „Ну, предположим, это можно свалить на конспирологию. Хотя слишком много стало сигналов“. Встретить посты о признании экс-президента США также можно во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут, тут и тут) и на сайте Haqqin.az.
Практически во всех упомянутых выше публикациях приведено видео, состоящее из аудиозаписи предполагаемого разговора Обамы с Аксельродом, картинки-заглушки с их портретами и русскоязычных субтитров. На записи политконсультант отмечает, что „плохое состояние“ некоего человека (судя по всему, Байдена) было „главной проблемой“. Экс-президент США на это возражает:
„Его плохое состояние не было причиной, по которой он выбыл. Я знаю о вашей взаимной неприязни, но я говорю тебе, что он уходит не из-за снижения своих умственных способностей. Его со своей командой выгнали, потому что они не смогли избавиться от Трампа. Это была их единственная возможность, и эти идиоты её упустили. Если бы только они смогли избавиться от Трампа, мы бы обеспечили им победу над любым кандидатом от республиканцев“.
Некоторые каналы не только назвали Deep State Leaks как первоисточник новости, но и приложили ссылку на соответствующую публикацию этого издания. На его сайте статья под заголовком „За покушением на Трампа стоят высокопоставленные демократы; Обама знает о подробностях“ вышла, как указано, ещё 1 августа. Однако к моменту написания этого разбора о шокирующем признании экс-президента не рассказало ни одно сколько-нибудь крупное американское СМИ. Проигнорировали новость в том числе издания, критикующие Байдена и действующую администрацию с трампистских позиций.
Согласно тексту на сайте Deep State Leaks, полную 15-минутную запись беседы Обамы с Аксельродом проекту прислал некий сотрудник Демократического национального комитета (DNC), личность которого авторы публикации „пока“ не раскрывают. По словам источника, разговор состоялся 22 июля, в первые сутки после заявления Байдена о его выходе из предвыборной гонки. Deep State Leaks обещает, что в дальнейшем опубликует серию статей и лишь в последней приведёт запись разговора целиком, а пока размещает лишь три фрагмента. Первый из них был преобразован в видео и разошёлся по русскоязычным Telegram-каналам. Во втором фрагменте (9 сек.) Обама говорит:
„И, что ещё хуже, мы упустили наш шанс. Вторую попытку было бы организовать гораздо сложнее, особенно сейчас, когда начались государственные проверки“.
На третьей аудиозаписи (она, как и первая, длится 21 сек.) экс-президент и политконсультант якобы обсуждают, как демократам вести кампанию после снятия Байдена:
Обама: Она (Камала Харрис — Прим. ред.) уже определилась с напарником (кандидатом на пост вице-президента. — Прим. ред.)? Я видел шорт-лист, и это полное разочарование.Аксельрод: Тебе ни один из них не нравится?Обама: Дело не в том, нравятся они мне или нет. Никто из них не поможет Камале победить Трампа. Вы, ребята, тратите слишком много времени и сил на то, чтобы кого-то поддержать, в то время как вам следовало бы сосредоточиться на том, кого нужно убрать.
Кроме того, в публикации Deep State Leaks есть текстовые цитаты, которые отсутствуют в опубликованных фрагментах. В частности, автор статьи приводит мнение Аксельрода, будто большинство спонсоров Демпартии были готовы финансово поддержать выдвижение Харрис. Обама якобы отреагировал на это словами, что „пока не готов дать ответ“ и что ему нужно „взвесить все другие варианты, прежде чем делать официальное заявление“. После этого экс-президент посетовал на отсутствие у партии других достойных кандидатов и объяснил массовую поддержку Харрис отсутствием альтернативы, назвав это серьёзной проблемой для демократов. Аксельрод, в свою очередь, якобы сказал, что не считает это проблемой и что ситуация „должна стать лучше теперь, когда Байден выбыл“. Затем в статье следует диалог из первой записи, однако в текстовой версии в середине реплики Обамы есть предложение, отсутствующее на аудио: „И, кстати, Харрис — часть этой провальной команды“. Также приводится цитата экс-президента о возможном повторном покушении на Трампа: „Я не говорил, что это невозможно. Я говорил, что это будет трудно сделать. Я не вижу других вариантов на данный момент“.
Deep State Leaks — не расследовательский проект или общественно-политическое издание, а очередной сайт, создатели которого выдают его за американское СМИ. На этом ресурсе нет ни раздела „О нас“, ни указания имён каких-либо сотрудников, ни ссылок на соцсети проекта. Доменное имя deepstateleaks.org было зарегистрировано 18 июля 2024 года, свидетельствуют данные специализированных сервисов. При этом на сайте можно найти публикации, якобы вышедшие гораздо раньше (в 2016, 2020, 2021, 2022 и 2023 годах), а у одного материала указана такая дата: 12 ноября 0203 года. Все эти заметки представляют собой пересказы текстов других изданий, вероятно, дополненные и изменённые с помощью нейросетей. Кроме того, в верхнем левом углу сайта Deep State Leaks находится указатель даты, который до сих пор показывает 5 августа 2024 года — дня, когда русскоязычные Telegram-каналы растиражировали новость о разговоре Обамы с Аксельродом.
„Проверено“ изучило три аудиозаписи, опубликованные на этом сайте, с помощью инструментов для определения контента, сгенерированного искусственным интеллектом. Анализ с помощью сервиса от компании Hive показал, что с вероятностью 100% все три файла были созданы с применением нейросетей. Генерация подобных записей не составит труда, поскольку в открытом доступе находятся тысячи записей голоса Обамы, которые можно использовать в качестве образцов. Более того, в Сети существует немало сервисов, благодаря которым любой текст можно озвучить голосом экс-президента США.
Наиболее ранняя русскоязычная публикация о разоблачении от Deep State Leaks, которую смогло обнаружить „Проверено“, появилась 5 августа в 12:56 по московскому времени в Telegram-канале „Голос Мордора“. Ранее этот канал не только неоднократно упоминался в наших разборах фейков, но и несколько раз распространял сообщения от мимикрирующих под иностранные СМИ поддельных интернет-ресурсов и становился их первоисточником в Рунете. В тех случаях злоумышленники также пользовались нейросетями для создания ложных доказательств.
Таким образом, распространяемые в Сети сообщения о признании Обамы в том, что руководство Демократической партии США было причастно к покушению на Трампа, ложны. В их основе лежат сгенерированные искусственным интеллектом аудиозаписи, которые впервые появились на поддельном сайте якобы американского издания, а затем были распространены на русском языке прокремлёвскими Telegram-каналами.
Итог: Фейк