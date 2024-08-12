12.08.2024, 13:37
На волоске от инвалидного кресла. Как латвийский гонщик BMX пережил страшное падение на Олимпиаде
ФОТО: Fоtо: www.instagram.com/kristenskrigers
На Олимпийских играх в Париже Кристенс Кригерс был единственной надеждой Латвии в мужских соревнованиях по BMX, где выступали 24 лучших спортсмена. Молча вынашиваемая надежда поучаствовать в борьбе за медаль из-за пережитого падения на трассе мгновенно превратилась в борьбу если не за жизнь, то за здоровье. Как выяснилось позже, миллиметры решили судьбу спортсмена, который мог провести оставшуюся жизнь в инвалидном кресле.
Кригерс ставил перед собой цель пройти во второй день соревнований. Это была задача-минимум. Вполне реальная задача. План-минимум Крюгера заключался в том, чтобы пройти квалификацию на второй день соревнований. Это была цель, которую необходимо было достичь, и это была реалистичная задача.
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