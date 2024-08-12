На волоске от инвалидного кресла. Как латвийский гонщик BMX пережил страшное падение на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Париже Кристенс Кригерс был единственной надеждой Латвии в мужских соревнованиях по BMX, где выступали 24 лучших спортсмена. Молча вынашиваемая надежда поучаствовать в борьбе за медаль из-за пережитого падения на трассе мгновенно превратилась в борьбу если не за жизнь, то за здоровье. Как выяснилось позже, миллиметры решили судьбу спортсмена, который мог провести оставшуюся жизнь в инвалидном кресле.