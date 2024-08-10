10.08.2024, 12:17
ОИ-2024 | Олимпийское золото в марафоне уехало в Эфиопию
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32-летний эфиопский бегун Тамират Тола стал олимпийским чемпионом Парижа в мужском марафоне.
Дистанцию в 42 км 195 м Тола пробежал с олимпийским рекордом, 2:06.26. На протяжении всей дистанции он боролся за победу с бельгийцем Баширом Абди и кенийцем Бенсоном Кипруто, завоевавшими соответственно серебро и бронзу, и опередил ближайшего преследователя всего на 21 секунду.
Двукратный олимпийский чемпион Элиуд Кипчоге из Кении не сумел выдержать темпа лидеров и сошел с дистанции на 35-м километре. К тому моменту он проигрывал лидерам около 8 минут. Всего в марафоне финишировал 71 спортсмен.
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