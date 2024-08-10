ОИ-2024 | Олимпийское золото в марафоне уехало в Эфиопию

Дистанцию в 42 км 195 м Тола пробежал с олимпийским рекордом, 2:06.26. На протяжении всей дистанции он боролся за победу с бельгийцем Баширом Абди и кенийцем Бенсоном Кипруто, завоевавшими соответственно серебро и бронзу, и опередил ближайшего преследователя всего на 21 секунду.