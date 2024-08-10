Сын Лукашенко попал под санкции Канады. Вот за что

Расширение рестрикций приурочено к четвертой годовщине президентских выборов 2020 года. В санкционный список среди прочих добавили судей, которые, „грубо нарушая обязательства по правам человека, произвольно осудили и приговорили защитников демократии и обычных граждан за выражение своего несогласия с фальсифицированными выборами“. Также в него включили представителей военно-промышленного комплекса.

„Предприятия, попавшие под санкции, <…> занимаются производством или ремонтом военной техники, которая способствует полномасштабному вторжению России в Украину. Канада также вводит санкции в отношении беларусского государственного предприятия, которое подавило право своих сотрудников на мирный протест после фальсифицированных выборов в августе 2020 года, запугивая и увольняя сотрудников, которые присоединились к мирным протестам и забастовкам“, — отмечается в пресс-релизе.