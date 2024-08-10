ОИ-2024 | Эстонский тренер помог швейцарской команде завоевать бронзу: „Может, жена предложит бокал вина“

После начала полномасштабшной войны в Украине Риво Весик покинул российскую команду, которую также приводил к олимпийским медалям, и начал сотрудничать со швейцарками Таней Хюберли и Ниной Бетшарт. В прошлом году они выиграли чемпионат Европы. В пятницу вечером Хюберли и Бетшарт завоевали первую олимпийскую медаль в своей карьере. В матче за бронзу они обыграли австралийский дуэт Талика Клэнси - Мариафе Артачо со счетом 2-0 (21:17, 21:15).