10.08.2024, 10:33
В сети появилось видео, как двое москвичей выталкивают 87-летнего пенсионера из автобуса. Им показалось, что он назвал вагнеровцев убийцами
Как сообщила свидетельница произошедшего правозащитникам, двум пассажирам автобуса показалось, что 87-летний Дмитрий Гринчий назвал вагнеровцев „убийцами“. Это произошло в тот момент, когда автобус проезжал мемориал погибшим наемникам.
Двое пассажиров начали оскорблять Гринчия и силой вытолкали его из автобуса, а также заломали пожилому мужчине за спину руки. После пенсионера доставили в ОВД „Басманный“, где его отпустили без составления протокола.
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