АНОНС ДНЯ | ОИ-2024. Последний шанс на медали для Эстонии, возьмет ли золото „дрим-тим“?

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После того, как Международный Олимпийский комитет разрешил участвовать в Играх профессиональным баскетболистам, приезд мужской сборной США - всегда суперсобытие. Вне зависимости от того, что за игроки надевали на себя майки с надписью USA, после Барселоны-1992 их неизбежно сравнивают со знаменитой Дрим-тим. И с каждой Олимпиадой выдерживать это сравнение американским баскетболистам всё сложнее - уровень европейского, южноамериканского и австралийского баскетбола растет, а новые Джорданы появляются не в каждом поколении. Победы добываются с большим трудом, а иногда - как 20 лет назад в Атланте - и не добываются вовсе. Вот и в Париже сборная США, ведомая ветеранами Стефеном Карри и ЛеБроном Джеймсом, была близка к поражению в полуфинале, но сербы не удержали добытого преимущества. Будет ли финал против хозяев Олимпиады для американцев проще полуфинальной битвы с Сербией? Вряд ли. У сборной Франции под щитами царит долговязый Виктор Вембаньяма, и на тем, как его нейтрализовать, главному тренеру сборной США Стиву Керру придется поломать голову.

Но главный козырь хозяев будет находиться за пределами площадки - болельщики будут приветствовать каждое набранное очко сборной Франции так, как будто именно оно принесло команде золото. Французы вообще, во многом благодаря трибунам, ставят рекорды в командных видах спорта на этой Олимпиаде: причем, даже в тех, где никогда не добирались до самых вершин. Они уже выиграли мужской турнир по регби-7, вышли в футбольный финал (отыграли там у Испании 2 мяча, но всё же уступили в дополнительное время), им еще предстоит сразиться за победу в мужском волейболе (против Польши) и женском гандболе (против Норвегии).

Стартовое вбрасывание мяча состоится в 22.30 по Таллинну.

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