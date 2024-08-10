АНОНС ДНЯ | ОИ-2024. Последний шанс на медали для Эстонии, возьмет ли золото „дрим-тим“?
Сегодняшний, предпоследний, день Олимпиады станет самым медальным. 10 августа спортсмены разыграют 39 комплектов наград. Уследить за всем будет непросто, но вам поможет наш анонс.
Главное событие
После того, как Международный Олимпийский комитет разрешил участвовать в Играх профессиональным баскетболистам, приезд мужской сборной США - всегда суперсобытие. Вне зависимости от того, что за игроки надевали на себя майки с надписью USA, после Барселоны-1992 их неизбежно сравнивают со знаменитой Дрим-тим. И с каждой Олимпиадой выдерживать это сравнение американским баскетболистам всё сложнее - уровень европейского, южноамериканского и австралийского баскетбола растет, а новые Джорданы появляются не в каждом поколении. Победы добываются с большим трудом, а иногда - как 20 лет назад в Атланте - и не добываются вовсе. Вот и в Париже сборная США, ведомая ветеранами Стефеном Карри и ЛеБроном Джеймсом, была близка к поражению в полуфинале, но сербы не удержали добытого преимущества. Будет ли финал против хозяев Олимпиады для американцев проще полуфинальной битвы с Сербией? Вряд ли. У сборной Франции под щитами царит долговязый Виктор Вембаньяма, и на тем, как его нейтрализовать, главному тренеру сборной США Стиву Керру придется поломать голову.
Но главный козырь хозяев будет находиться за пределами площадки - болельщики будут приветствовать каждое набранное очко сборной Франции так, как будто именно оно принесло команде золото. Французы вообще, во многом благодаря трибунам, ставят рекорды в командных видах спорта на этой Олимпиаде: причем, даже в тех, где никогда не добирались до самых вершин. Они уже выиграли мужской турнир по регби-7, вышли в футбольный финал (отыграли там у Испании 2 мяча, но всё же уступили в дополнительное время), им еще предстоит сразиться за победу в мужском волейболе (против Польши) и женском гандболе (против Норвегии).
Стартовое вбрасывание мяча состоится в 22.30 по Таллинну.
Наши
Последняя медальная надежда сборной Эстонии невероятно зыбка. В отличие от фигуры Марта Сейма. 33-летний штангист представляет нашу страну в супертяжелой весовой категории. Личный рекорд Сейма в сумме двух упражнений - 444 кг - наверняка позволил бы бороться в Париже за медали (в Токио-2020 второй призер, иранец Давуди набрал 442 кг). Но вот беда - рекорд этот Сейм установил 7 лет назад на чемпионате мира, а в последние годы сильнейший эстонский штангист крайне редко перебирается через отметку 400 кг.
Сейм пропустил Олимпиаду в Токио - долго болел коронавирусом и не успел набрать нужные квалификационные очки. Но, кажется, судьба вернула ему должок. В этот раз на очков тоже не хватало, но сразу несколько атлетов по самым разным причинам не сумели приехать на Игры, и в июне Международная федерация тяжелой атлетики прорубила для Сейма окно в Париж. Осталось воспользоваться этим подарком.
Начало соревнования штангистов в категории +102 кг - в 21.30 по Таллинну.
А что еще посмотреть?
Тут задача не из легких. Чтобы успеть за распределением всез 39 комплектов медалей вам придется включить пару телевизоров, ноутбук и постоянно апдейтить результаты на смартфоне. Любители стайерских забегов, начиная с 9.00 по Таллинну, смогут наслаждаться мужским марафоном, в 12.00 (как раз когда марафонцы финишируют) нас ждет матч за бронзу мужского баскетбольного турнира, затем в 14.00 начнется волейбольный финал (тоже у мужчин), а в 15.00 стартуют выступления команд в художественной гимнастике - одном из самых изящных видов спорта. Финал женского водного пола, мужской брейк-данс, много трекового велоспорта и даже современное пятиборье. А вечером, конечно, легкая атлетика, в которой осталось много всего неразыгранным. Например, мужские прыжки в высоту и мужская же эстафета 4 по 400 м. Короткую эстафету главные фавориты - сборная США - провалили. Удастся ли взять реванш на дистанции вчетверо длиннее?
Все об Олимпиаде - новости, расписание, медали, результаты.