Беженку дисквалифицировали на Олимпиаде за послание про афганских женщин

Этот плащ она надела в предварительном раунде, в котором соревновалась с Индией Сарджо из Нидерландов.

21-летняя Талаш проиграла Сарджо, поэтому дисквалификация ни на что не повлияла. На сайте Олимпиады говорится, что спортсменка была дисквалифицирована за „демонстрацию политического лозунга на своей одежде“, что запрещено правилами МОК.

Талаш родилась в Кабуле и переехала в Испанию, где сейчас живет, в 2022 году.

Брейкинг впервые представлен на Олимпийских играх. Золото в женских соревнованиях завоевала японка Ами Юаса, серебро досталось Доминике Баневич из Литвы, бронза — китаянке Лю Цини.

На Олимпиаде в Париже в составе сборной беженцев принимают участие 37 атлетов в 12 видах спорта.

Команда беженцев впервые приняла участие в Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Для того чтобы попасть в сборную, спортсмены должны иметь высокие результаты, также необходимо наличие статуса беженца, подтвержденного ООН.

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