ФОТО и ВИДЕО | Исторический вечер в Париже: литовская спортсменка – вице-чемпионка по брейкингу
9 августа вечером в Париже литовская спортсменка Доминика Баневич завоевала серебряную медаль по брейк-дансу.
Bgirl Nicka (псевдоним девушки) стартовала в группе B с чемпионкой Океании 36-летней Bgirl Raygun из Австралии, бронзовым призером ЧМ 16-летней Bgirl Syssy и 21-летней американкой Bgirl Logistx. В первом туре она обошла француженку Bgirl Syssy со счетом 11-7.
Во втором BGirl Nickos показала результат 13-5 и обошла американку BGirl Logistx, став лидером группы B. Она уверенно обошла и австралийку Bgirl Raygun (18-0). За место в полуфинале она состязалась с китаянкой B-girl Yingzi. Доминика обошла ее с результатом 26-1.
В полуфинале ее ждала встреча с другой китаянкой B-Girl 671. Доминика одолела ее со счетом 18-9! В финале она уступила японке B-girl Ami и завоевала серебряную медаль.
Бронза досталась китаянке B-Girl 671.
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