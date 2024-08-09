ФОТО и ВИДЕО | Исторический вечер в Париже: литовская спортсменка – вице-чемпионка по брейкингу

Bgirl Nicka (псевдоним девушки) стартовала в группе B с чемпионкой Океании 36-летней Bgirl Raygun из Австралии, бронзовым призером ЧМ 16-летней Bgirl Syssy и 21-летней американкой Bgirl Logistx. В первом туре она обошла француженку Bgirl Syssy со счетом 11-7.

Во втором BGirl Nickos показала результат 13-5 и обошла американку BGirl Logistx, став лидером группы B. Она уверенно обошла и австралийку Bgirl Raygun (18-0). За место в полуфинале она состязалась с китаянкой B-girl Yingzi. Доминика обошла ее с результатом 26-1.

В полуфинале ее ждала встреча с другой китаянкой B-Girl 671. Доминика одолела ее со счетом 18-9! В финале она уступила японке B-girl Ami и завоевала серебряную медаль.

Бронза досталась китаянке B-Girl 671.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .

Все об Олимпиаде - новости , расписание , медали , результаты .