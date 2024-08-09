Два строителя пострадали в результате взрыва в Хельсинки. Ходят слухи, что на объекте в то время работали и эстонцы

Издание Iltalehti пишет, что в центр экстренной помощи поступило сообщение о происшествии в 14:40. Начальник спасательной службы Хельсинки Янне Таскинен сообщил, что оба пострадавших работали на месте происшествия.

Таскинен отметил, что две машины были практически уничтожены, остальные получили небольшие повреждения. Людей в упомянутых машинах в этот момент не было.

Представитель генерального подрядчика Осси Инкиля сообщил, что авария произошла, когда экскаватор убирал камни рядом со взрывным устройством. По словам Инкиля, травмы госпитализированных рабочих несерьезные. Он не смог сказать, сколько рабочих находилось на объекте в то время.

„Всего в работах задействовано 300-400 человек“, - сказал он и добавил, что при необходимости людям оказывают кризисную помощь. Один из читателей отметил, что на объекте работают и эстонцы, которые также находились там во время аварии. Насколько нам известно, они не пострадали. Генподрядчик обещает выплатить компенсацию владельцам разбитых автомобилей. „В той мере, в какой мы сами причинили ущерб, мы его и возместим. У нас есть страховка“, — пояснил Инкиля.

Очевидцы: как будто с бутылки сорвало крышку

Iltalehti пообщался с местными жителями. „Я видел момент, когда камни разлетелись очень далеко. Метров на сто“, - сказал Алекси. Он рассказал, что на капот одного из автомобилей упал большой кусок камня. Еще один камень оказался на переднем сиденье одной из машин, а вокруг было разбитое стекло.

Тиира, работавшая удаленно дома, вспоминает, что инцидент ее весьма шокировал. „Сам взрыв звучал так, будто в бутылке было большое давление, а затем сорвало крышку“, - сказала он.

В это же время Ансси находился неподалеку в своем магазине. „Внезапно раздался невероятный взрыв! Я, конечно, испугался и пошел посмотреть, что случилось“, - сказал он. Мужчина также отметил, что на улице было довольно много людей, но обломки никого не задели.