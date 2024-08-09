Правда ли, что Трамп не пожал руку Нетаньяху во время их встречи во Флориде?

Фактчекеры из AFP с помощью обратного поиска по изображениям установили , что разошедшиеся по Telegram кадры вырезаны из трансляции встречи политиков в мае 2017 года, состоявшейся в рамках визита Трампа (в то время президента США) в Израиль. Тогда канал Sky News действительно опубликовал ролик , из которого видно, что по окончании открытой части переговоров Трамп встаёт и отходит от Нетаньяху, но уже через секунду возвращается и пожимает ему руку. Оператор даже снял рукопожатие крупным планом, однако этот момент в распространяемом видео обрезан. При этом на более полных трансляциях видно , что прямо перед вырезанным фрагментом (прежде чем подняться на ноги) Трамп уже пожал руку Нетаньяху.

Самая ранняя русскоязычная публикация видео в контексте событий 2024 года, которую удалось найти „Проверено“, — это пост в Telegram-канале „Снежная лавина“, размещённый 26 июля в 00:02 по московскому времени. Во Флориде в тот момент было ещё 25 июля, то есть сама встреча, на которой Трамп якобы не пожал руку Нетаньяху, ещё не состоялась. На это указывают и многие комментаторы под постом „Снежной лавины“. Хотя автор канала и не утверждает, что встреча произошла именно в тот день, на это намекают некоторые использованные формулировки — например, Трамп в публикации назван „прошедшим сквозь огонь“ (вероятно, имеется в виду неудачное покушение на политика в середине июля). Около 11:00 по московскому времени ещё несколько каналов (в их числе Popcake.TV, Olga_Styfler, „Рупост“, „Мысли Кедми“ и „Путин в Telegram“) практически одновременно разместили то же видео с одинаковым комментарием: „Дональд Трамп не пожал руку премьер-министру Израиля Нетаньяху на публичном мероприятии. Интернет взорван после этого“. На тот момент во Флориде было около 4 часов утра, и политикам всё ещё только предстояло встретиться. Хотя в постах не было указано, что речь идёт именно о переговорах в Мар-а-Лаго, многие интернет-пользователи позднее подумали именно о них. Кстати, в том же канале „Снежная лавина“ спустя чуть менее суток было выложено и актуальное видео со встречи политиков 26 июля — уже с комментарием „Трамп и Нетаньяху — друзья навсегда“.