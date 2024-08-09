Правда ли, что Трамп не пожал руку Нетаньяху во время их встречи во Флориде?
В конце июля 2024 года СМИ и Telegram-каналы сообщили, что кандидат в президенты США отказался пожимать руку премьер-министру Израиля во время их недавней встречи. Мы решили проверить, так ли это.
О том, что Трамп якобы демонстративно проигнорировал протянутую для рукопожатия руку израильского премьера, написали „Московский комсомолец“, Pravda.ru, Sputnik, „Царьград“ и другие СМИ и информационные порталы. Большинство подобных публикаций основывались на постах в Telegram-каналах российских политологов, например Сергея Маркова (33 000 просмотров на момент написания этого разбора) и Германа Клинцевича (17 000). Писали об этом и другие популярные каналы: „Соловьёв“ (244 000), „Россия сейчас“ (224 000), „Путин в Telegram“ (194 000), „Правдивости“ (188 000), „Дядя Слава“ (185 000) и др. Также новость активно обсуждали пользователи соцсетей („ВКонтакте“, Х, Facebook) и блог-платформ. Бо́льшая часть публикаций сопровождается коротким видео, снятым на встрече Трампа и Нетаньяху: по её завершении они встают, израильский премьер-министр делает некий жест рукой по направлению к своему визави, но бывший американский президент просто уходит из кадра.
22 июля 2024 года Нетаньяху отправился с официальным визитом в США, где в последующие дни встретился с президентом Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис, предпринимателем Илоном Маском и родственниками американцев, которых в октябре взяли в заложники боевики ХАМАС. Также израильский премьер-министр выступил перед обеими палатами Конгресса.
После этого 26 июля Нетаньяху встретился с Трампом в его резиденции в Мар-а-Лаго (Флорида). Политики обсудили военный конфликт в секторе Газа и посредничество США в вопросах возможного прекращения огня и освобождения заложников.
Встреча была публичной, на ней присутствовали журналисты, многие из которых вели видеосъёмку. На кадрах, которые опубликовало информагентство Associated Press, видно, что Трамп весьма радушно принял Нетаньяху и не только пожал ему руку, но и приобнял. Позже в ходе встречи он снова пожал руку израильскому премьеру. Похожие кадры транслировали и другие американские СМИ, такие как ABC, The Wall Street Journal и CBS. На распространяемом в Telegram-каналах ролике заметен логотип Sky News, однако найти такую трансляцию или видеозапись, сделанную на недавней встрече в Мар-а-Лаго, на сайте или в соцсетях телеканала не удалось.
Более того, на вирусном видео, где Трамп якобы отказывается пожать Нетаньяху руку, политики выглядят иначе. Так, галстук американского политика на одной записи красно-белый, а на другой — голубой с белыми полосками. В свою очередь, на видео Associated Press к лацканам пиджака израильского премьера приколоты значки, которых нет на вирусных кадрах.
Фактчекеры из AFP с помощью обратного поиска по изображениям установили, что разошедшиеся по Telegram кадры вырезаны из трансляции встречи политиков в мае 2017 года, состоявшейся в рамках визита Трампа (в то время президента США) в Израиль. Тогда канал Sky News действительно опубликовал ролик, из которого видно, что по окончании открытой части переговоров Трамп встаёт и отходит от Нетаньяху, но уже через секунду возвращается и пожимает ему руку. Оператор даже снял рукопожатие крупным планом, однако этот момент в распространяемом видео обрезан. При этом на более полных трансляциях видно, что прямо перед вырезанным фрагментом (прежде чем подняться на ноги) Трамп уже пожал руку Нетаньяху.
Самая ранняя русскоязычная публикация видео в контексте событий 2024 года, которую удалось найти „Проверено“, — это пост в Telegram-канале „Снежная лавина“, размещённый 26 июля в 00:02 по московскому времени. Во Флориде в тот момент было ещё 25 июля, то есть сама встреча, на которой Трамп якобы не пожал руку Нетаньяху, ещё не состоялась. На это указывают и многие комментаторы под постом „Снежной лавины“. Хотя автор канала и не утверждает, что встреча произошла именно в тот день, на это намекают некоторые использованные формулировки — например, Трамп в публикации назван „прошедшим сквозь огонь“ (вероятно, имеется в виду неудачное покушение на политика в середине июля). Около 11:00 по московскому времени ещё несколько каналов (в их числе Popcake.TV, Olga_Styfler, „Рупост“, „Мысли Кедми“ и „Путин в Telegram“) практически одновременно разместили то же видео с одинаковым комментарием: „Дональд Трамп не пожал руку премьер-министру Израиля Нетаньяху на публичном мероприятии. Интернет взорван после этого“. На тот момент во Флориде было около 4 часов утра, и политикам всё ещё только предстояло встретиться. Хотя в постах не было указано, что речь идёт именно о переговорах в Мар-а-Лаго, многие интернет-пользователи позднее подумали именно о них. Кстати, в том же канале „Снежная лавина“ спустя чуть менее суток было выложено и актуальное видео со встречи политиков 26 июля — уже с комментарием „Трамп и Нетаньяху — друзья навсегда“.
Таким образом, распространяемые кадры были сняты за семь лет до встречи Трампа и Нетаньяху, о которой идёт речь в сообщениях в соцсетях. Кроме того, видео 2017 года также специально обрезано таким образом, чтобы создавалось впечатление, будто Трамп проигнорировал протянутую Нетаньяху для рукопожатия руку и просто покинул встречу.
Итог: Фейк