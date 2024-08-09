Мужскую сборную США дисквалифицировали с эстафеты 4 по 100 м на Олимпиаде

Фатальную ошибку совершил Кристиан Коулман, бежавший за США на первом этапе. Он неудачно передал эстафету Кенни Беднареку, что замедлило бег американцев. Они финишировали лишь на седьмом месте, но впоследствии были дисквалифицированы. Отметим, что не бежал чемпион Парижа-2024 на 100 м Ноа Лайлз из-за коронавируса, пишет Чемпионат.

Золотую медаль в эстафете сенсационно завоевала сборная Канады. Серебряные медали не менее неожиданно достались бегунам из команды ЮАР, которые установили континентальный рекорд. Бронзовые награды — у легкоатлетов сборной Великобритании.

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