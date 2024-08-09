Y-man? Как развивался скандал вокруг боксёрши Иман Хелиф и насколько правдоподобны утверждения, что она мужчина

Однозначно определить, есть ли у алжирской боксёрши Y-хромосома, можно только по результатам соответствующих исследований. В своих заявлениях IBA утверждает, что располагает ими, но резонно отмечает, что не публикует подробности, стремясь соблюсти право Хелиф и тайваньской спортсменки Линь на конфиденциальность. В то же время боксёрская ассоциация и её руководители не уточняют, какие именно исследования проводили по её просьбе лаборатории и какие методы использовались для определения половой принадлежности атлетов. При этом аргументы многих пользователей соцсетей, критикующих МОК за допуск Хелиф к соревнованиям, основываются лишь на недостаточно феминной внешности боксёрши и комментариях её соперницы Карини.

О тестах, проведённых на чемпионате мира 2023 года, известно две подробности. Во-первых, лаборатория исследовала анализы крови. Во-вторых, тестирование проводилось после того, как Хелиф прибыла в Нью-Дели, где состоялся тот турнир, а результаты анализов были готовы до финала. Когда именно алжирская делегация приехала в Индию, выяснить не удалось, однако IBA просила участников чемпионата сделать это не позднее 13 марта 2023 года. Регистрация спортсменов проходила 14–15 марта — как поясняли представители ассоциации, только после этого они имели право брать какие-либо пробы для анализа. Соревнования, в которых принимала участие Хелиф, начались 18 марта, а решение о её дисквалификации было принято 24 марта.

Тесты на определение кариотипа (то есть набора хромосом) действительно делаются на основе изучения образцов крови, но происходит это небыстро. Хромосомы находятся в ядрах клеток, но, например, эритроциты не содержат ядра, поэтому для анализа подходят только лимфоциты и лейкоциты. Однако в крови циркулируют в основном не способные к делению зрелые клетки этих двух типов. Чтобы получить достаточно материала для анализа, их обрабатывают специальным веществом для стимуляции деления, а затем, когда хромосомы можно рассмотреть с помощью микроскопа, деление останавливают. Полный цикл занимает 24 часа, а всего таких циклов требуется не меньше трёх. Далее хромосомы извлекают из клеточных ядер — на это уходит несколько часов. Чтобы их можно было детально рассмотреть, препарат необходимо покрасить, однако делать это с только что извлеченными клетками нельзя. Поэтому специалисты в лабораториях ждут ещё два-три дня, и только после этого начинают изучать образцы под микроскопом, на что также требуется время. В итоге большинство лабораторий проводят анализ на кариотип за срок от трёх до восьми недель. Иными словами, если IBA приняла решение о дисквалификации Хелиф 24 марта, то забор крови должен был проводиться не позднее начала марта, ещё до официального старта чемпионата (что, в свою очередь, противоречит заявлениям ассоциации).