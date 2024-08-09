Одно из самых ядовитых растений Финляндии захватывает пляжи Хельсинки

„Городской садовник увидел это растение во время обхода пляжей Хельсинки. Места были немедленно огорожены предупреждающими лентами“, – рассказал Юкка Лундгрен, который отвечает за столичные пляжи.

Пляжи были проверены, и купание на них не ограничено. Яд из растения не может попасть в воду.

Прикосновение к вёху ядовитому или попадание его внутрь может быть опасно. Если к вёху ядовитому прикоснуться кожей, то место контакта следует тщательно промыть в течение 10-15 минут.

Если человек по какой-то причине съел ядовитое растение, то необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Лундгрен заметил, что распространение вёха ядовитого необходимо отслеживать, поскольку это растение не так просто вывести.

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