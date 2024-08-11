11.08.2024, 08:00
ПОЗИТИВНАЯ НАРВА | Сколько тратит и зарабатывает бровист, и как правильно использовать соцсети. Секрет успеха бьюти-специалиста Лизы(17)
ФОТО: Erakogu
Безработица, неудачи в изучении эстонского, очередь на границе. Кажется, новости из Ида-Вирумаа набили оскомину. Наш нарвский корреспондент Екатерина Конакова доказывает: в регионе много хорошего и начинает свой сериал „Позитивная Нарва“. Героиня первого эпизода - специалист бьюти-сферы Лиза Вяхк.
Уверенная в себе, обаятельная и позитивная нарвитянка Лиза Вяхк в 26 лет ведет свой бизнес в бьюти-сфере, недавно стала тренером международного уровня в мастерстве оформления бровей. Лиза любит Нарву, видит здесь перспективы развития, радуется, что в городе появляются новые проекты. Она считает, что если выбирать позицию коллегиального общения, а не конкуренции, то возможностей для роста бизнеса станет еще больше, а жизнь – интереснее.
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