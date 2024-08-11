ПОЗИТИВНАЯ НАРВА | Сколько тратит и зарабатывает бровист, и как правильно использовать соцсети. Секрет успеха бьюти-специалиста Лизы

Уверенная в себе, обаятельная и позитивная нарвитянка Лиза Вяхк в 26 лет ведет свой бизнес в бьюти-сфере, недавно стала тренером международного уровня в мастерстве оформления бровей. Лиза любит Нарву, видит здесь перспективы развития, радуется, что в городе появляются новые проекты. Она считает, что если выбирать позицию коллегиального общения, а не конкуренции, то возможностей для роста бизнеса станет еще больше, а жизнь – интереснее.