Новости Ида-Вирумаа
11.08.2024, 08:00

ПОЗИТИВНАЯ НАРВА | Сколько тратит и зарабатывает бровист, и как правильно использовать соцсети. Секрет успеха бьюти-специалиста Лизы

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Лиза Вяхк, мастер по работе с бровями, нарвитянка
Лиза Вяхк, мастер по работе с бровями, нарвитянка
ФОТО: Erakogu

Безработица, неудачи в изучении эстонского, очередь на границе. Кажется, новости из Ида-Вирумаа набили оскомину. Наш нарвский корреспондент Екатерина Конакова доказывает: в регионе много хорошего и начинает свой сериал „Позитивная Нарва“. Героиня первого эпизода - специалист бьюти-сферы Лиза Вяхк.

Уверенная в себе, обаятельная и позитивная нарвитянка Лиза Вяхк в 26 лет ведет свой бизнес в бьюти-сфере, недавно стала тренером международного уровня в мастерстве оформления бровей. Лиза любит Нарву, видит здесь перспективы развития, радуется, что в городе появляются новые проекты. Она считает, что если выбирать позицию коллегиального общения, а не конкуренции, то возможностей для роста бизнеса станет еще больше, а жизнь – интереснее.

За плечами у Лизы два средних специальных образования, одно из которых – бухгалтерия. Но уже три года она посвящает своему развитию в профессии бровиста.

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