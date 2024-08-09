Сколько стоят медали Олимпиады-2024 и есть ли там золото

Все медали Олимпиады-2024 имеют 85 миллиметров по диаметру и 9,2 миллиметра в толщину. В центре каждой из 5084 медалей есть шестиугольный кусочек железа с Эйфелевой башни в специальной оправе. Дизайн наград разработал ювелирный дом Chaumet. Медали изготовил французский монетный двор, пишет РБК.

Олимпийская золотая медаль весит 529 граммов, более 95,4% медали (505 граммов) изготовлено из серебра. Шесть граммов состоит из чистого золота, которое служит покрытием для медали, а 18 грамм состоит из железа.

Себестоимость золотой медали Олимпийских игр 2024 года составляет примерно 950 евро, исходя из спотовой цены золота, серебра и железа. Эта медаль стала самой дорогой в истории современных Игр. В первую очередь, это связано с рекордно высокими ценами на золото. Ранее себестоимость самой дорогой медали была на Олимпиаде в Лондоне в 2012-м году — $708. Стоит отметить, что стоимость всех предыдущих золотых медалей резко возросла на фоне рекордной цены на золото.

Если бы золотая медаль была изготовлена из чистого золота, то она оценивалась бы примерно в $41,16 тыс. Именно поэтому в последний раз медали из чистого золота вручались в 1912 году.

Серебряная медаль весит 525 граммов, из которых 507 граммов из серебра и 18 граммов из железа. Ее себестоимость, основанная на спотовой цене серебра и железа, составляет примерно $486.

Бронзовая медаль весит 455 граммов и состоит из 415,15 грамма меди, 21,85 грамма цинка и 18 грамма железа. Его себестоимость составляет примерно 13 евро.

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.

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