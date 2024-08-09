ВИДЕО DELFI | „Всем страшно“. Как в Курске службы безопасности реагируют на угрозу
В Курской области четвертый день продолжается наступление ВСУ. Мы позвонили в Курск в экстренную службу и администрацию города. По легенде звонил местный житель, который беспокоится за свою безопасность и безопасность своей семьи. Мы столкнулись с молчанием и неопределенностью. А на одной из телефонных линий во время ожидания звучала ободряющая песня „Не волнуйся, будь счастлив“.
В Администрация города Курска на телефонные звонки не ответили. На официальном сайте администрации города Курска есть рубрика „Защита населения“, которая ведет на отдельный сайт муниципального учреждения - „Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Курска“.
На этом сайте на главной странице размещено видео „Действия населения при обстреле“. Ниже - „Порядок действий граждан при объявлении ракетной опасности“. Также на сайте имеется интерактивная карта укрытий. Здесь же есть контактные данные - номера телефонов.
Предварительно изучив карту Курска, где и на каких улицах находятся жилые дома, звоним в Управление по делам ГО и ЧС города Курска.
- Единая Дежурная диспетчерская служба ЕДДС (Единая Дежурная Диспетчерская Служба - прим.), оператор 43. Я вас слушаю.