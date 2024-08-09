Олимпиадa
09.08.2024, 19:18

Борца сборной Египта задержали на Олимпиаде за сексуальные домогательства

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Мохамед Эльсайед (сверху)
Мохамед Эльсайед (сверху)
ФОТО: Kim Kyung-Hoon | Scanpix

Французская полиция задержала члена сборной Египта по греко-римской борьбе Мохамеда Эльсайеда по подозрению в сексуальном насилии. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Инцидент произошел 9 августа около 4:30 утра по местному времени на набережной Аустерлиц. По данным источника, борец был задержан в 13-м округе Парижа после того, как выходя из кафе в состоянии алкогольного опьянения положил руки на ягодицы незнакомой женщины на улице, пишет РБК.

Потерпевшая написала заявление в полицию. Прокуратура начала расследование по факту сексуального насилия.

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