Борца сборной Египта задержали на Олимпиаде за сексуальные домогательства

Инцидент произошел 9 августа около 4:30 утра по местному времени на набережной Аустерлиц. По данным источника, борец был задержан в 13-м округе Парижа после того, как выходя из кафе в состоянии алкогольного опьянения положил руки на ягодицы незнакомой женщины на улице, пишет РБК.