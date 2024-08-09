Светлана Тихановская: Вместе мы завершим начатое в 2020 году
Лидер демсил Светлана Тихановская обратилась к белорусам в годовщину выборов в Беларуси.
„Четыре года назад произошли события, которые изменили нашу страну и изменили нас и вас. Я помню эту невероятную энергию на площадях. Мы все верили в быстрые перемены. Нам казалось, что диктатура вот-вот рухнет, и мы сможем построить ту страну, о которой мечтали и за которую так долго боролись. Я слышал такое мнение, что среди белорусов молчание не означает согласия. То есть мы прячемся, готовимся к новому моменту, и он обязательно наступит. Белорусам внутри страны я хочу поблагодарить вас за смелость и терпение. Я не прошу вас рисковать: сейчас неподходящий момент. Сейчас самое время защитить себя. Я также хочу обратиться к белорусам за рубежом. Пока активные действия внутри страны невозможны, нам с вами нужно развивать все внешне. Очень важно развивать нашу белорусскую общину.
Давайте сделаем все возможное, чтобы эта стена рухнула, как и вся эта бесчеловечная система. А для этого - нужно работать с союзниками. Укрепить связи между собой. Вдохновляйте и вдохновляйтесь. Помните, что самое главное – это люди. Это ты и я. Давайте заботиться и поддерживать друг друга. Вместе мы преодолеем все и обязательно завершим начатое в 2020 году“.
Напомним, что 9 августа 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы. Результаты Бе вызвали в стране массовые мирные акции протеста, которые были жестоко подавлены режимом Лукашенко. Лидеры оппозиции либо осуждены, либо покинули страну.
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