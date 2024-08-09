Эстонский штангист: на ОИ-2024 хотел бы попасть в первую десятку

Рекорд Сейма, который является и рекордом Эстонии, составляет 444 кг.

В последние годы Сейму мешали боли в спине, квалификацию на Олимпийские игры он не прошел, но получил приглашение от организаторов после того, как несколько спортсменов, выполнивших норматив, отказались от участия из-за травм.

Напомним, что Март Сейм выступал на Олимпиаде 2016 году в Рио-де-Жанейро и занял там 7-е место.

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