В Константиновке Донецкой области под удар попал супермаркет. Десять человек погибли, более 30 получили ранения
Российские войска обстреляли город Константиновка в Донецкой области утром 9 августа, на месте возник пожар, сообщает украинский телеканал „Суспільне“ со ссылкой на местных жителей. Информацию об ударе подтвердил начальник городской военной администрации Сергей Горбунов.
По последним данным, десять человек погибли и 35 пострадали в результате российского обстрела в Константиновке, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под удар попали супермаркет и почта. Спасательная операция продолжается. Об этом сообщает „Медуза“.
Как сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, российские войска обстреляли город из ствольной артиллерии.
Телеграм-каналы „Типичная Константиновка“ и „Донбас оперативный“ опубликовали кадры, снятые в районе супермаркета.
Удар по Константиновке прокомментировал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. „Удар по супермаркету в Константиновке — очередной террор россиян. Война с гражданскими — это все, что они умеют“, — заявил Ермак.
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