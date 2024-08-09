В Константиновке Донецкой области под удар попал супермаркет. Десять человек погибли, более 30 получили ранения

По последним данным, десять человек погибли и 35 пострадали в результате российского обстрела в Константиновке, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под удар попали супермаркет и почта. Спасательная операция продолжается. Об этом сообщает „Медуза“.

Как сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, российские войска обстреляли город из ствольной артиллерии.

Телеграм-каналы „Типичная Константиновка“ и „Донбас оперативный“ опубликовали кадры, снятые в районе супермаркета.

Удар по Константиновке прокомментировал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. „Удар по супермаркету в Константиновке — очередной террор россиян. Война с гражданскими — это все, что они умеют“, — заявил Ермак.

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