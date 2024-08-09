Чемпионку Токио-2020 увезли на инвалидной коляске после завоевания серебра на ОИ-2024

„Последние несколько недель было сложно. У меня были очень серьёзные проблемы с лёгкими, и пережить это было нелегко. Это было морально утомительно, потому что ты знаешь, что твоё тело может отказаться от тебя в любой момент“, — сказала Миамбо на пресс-конференции.

После соревнования спортсменка сделала круг почёта с флагом на спине, а затем сказала тренеру, что не может дышать, пишет Чемпионат. Медицинские работники увезли спортсменку в инвалидной коляске. Миамбо переболела COVID-19 два месяца назад и до конца не восстановилась, из-за чего до сих пор сталкивается с проблемами, в том числе с астмой.

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