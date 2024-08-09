Их там есть. Как российские срочники умирают на войне России с Украиной

В результате боев в Курской области десятки военнослужащих могли попасть в плен. Украинский батальон „Нахтигаль“ опубликовал видео, на котором, как утверждается, близ пограничного пункта „Суджа“ в плен ВСУ сдаются 33 человека, большинство из которых — срочники. Независимого подтверждения этой информации пока нет.

Юлия, мать одного из призывников, служивших в Курской области, рассказала изданию „Верстка“*, что родственники потеряли связь с призывниками. В военкомате Юлия получила знакомый ответ: „Что вы за глупости говорите, их там нет, у них просто забрали телефоны“. Неологизм „ихтамнет“ возник после того, как в 2014 году, отвечая на вопрос о военных, участвующих в аннексии Крыма, Владимир Путин заявил, что российских солдат там нет. Эта фраза стала мемом.

В ходе масштабного прорыва вооруженных сил Украины на территорию Курской области России именно солдаты-срочники — вместе с подразделениями пограничников — оказались на первой линии российской обороны. У них не было тяжелого вооружения и техники.

„Ответ [мы получаем] один: дали присягу на верность родине — должны защищать. А то, что мальчишки еще не обучены толком — никого не волнует“, — написала родственница срочника Никиты Костылева в некрологе, опубликованном 10 июля. При каких обстоятельствах погиб Никита — не уточняется.

Это объясняется и тем, что однозначно определить статус погибших не всегда просто: в десятках случаев министерство обороны уверяло родственников погибших, что те добровольно подписали контракт — по совпадению, всего за несколько недель или даже дней до гибели. Многие родители отказываются в это верить.

Реальное число погибших срочников наверняка выше, чем мы смогли установить по открытым данным — публикациям в СМИ и некрологам, которые близкие погибших постят в соцсетях. Об этом рассказывает „ Русская служба Би-Би-Си “.

По меньшей мере 159 российских солдат-срочников погибли за время российского вторжения в Украину. Эту цифру Би-би-си установила, проанализировав поименный список подтвержденных погибших российских военнослужащих, который мы ведем совместно с изданием „Медиазона“* и командой волонтеров на основании открытых источников.

После этого очередная партия срочников — по меньшей мере 14 человек — погибла при затоплении ракетного крейсера „Москва“. Чтобы признать их погибшими и подтвердить, что они умерли именно в ходе боевых действий, родственникам пришлось обращаться суд.

Но уже в марте Минобороны „обнаружило“ срочников в частях вооруженных сил, принимавших участие в войне. В дальнейшем, согласно отчетам генпрокуратуры, в Россию с территории Украины вернули 600 солдат срочной службы.

Когда Россия напала на Украину, срочники находились в составе некоторых наступавших подразделений. Первой об этом заявила Украина , но президент России настаивал, что в боевых действиях принимают участие только профессиональные военные: „Призывников нет ни одного“, — говорил он.

Родственники некоторых погибших срочников разыскивают тела своих родных годами. Тело 19-ти летнего Кирилла Чистякова, погибшего в первые дни вторжения, доставили домой только в марте 2024 года.

„Врут! Я нашла его сослуживца, он говорит, что никто из них ничего не подписывал“, — отвечает на это Людмила.

В части, где служил Максим, матери заявили, что молодой человек якобы перешел на контрактную службу за несколько дней до отправки в Украину.

„Чему их учили в армии? Красить, штукатурить да строем ходить. Автомат сын два раза держал за всю службу. И то один раз — чтобы сфотографироваться. Кто его отправил на войну? Кто ответит за это? До сих пор никакого ответа нет“, — говорит мать погибшего Людмила Ханыгина.

Призывник Максим Ханыгин погиб 24 февраля 2022 года — за день до своего 22-го дня рождения. Похоронку его маме прислали в WhatsApp.

Вопреки обещанию Владимира Путина о том, что солдаты-призывники не будут принимать участия в войне, срочники начали гибнуть в первый же день вторжения.

„Верстка“ поговорила с родственниками семерых солдат, проходивших срочную службу возле города Суджа Курской области. Ни с одним из этих военных сейчас нет связи. Точное число погибших и раненых в ходе этих столкновений еще предстоит установить.

Вместо спецназа

С осени 2022 года срочников стали активно использовать для охраны российско-украинской границы на самых сложных ее участках. Они заменили собой соединения контрактников, которые были отправлены для участия во вторжении.

При этом срочники часто не получают необходимой подготовки:

„Все время, пока они служили в части, мы с ними общались ежедневно, и все говорили одно и то же: учат только строиться и маршировать. А еще они регулярно подметали плац. Даже когда они ходили в наряды охранять часть по периметру, им давали в руки не автомат, а кинжал (скорее всего имеется в виду уставной штык-нож от автомата Калашникова — Би-би-си). Только когда они приехали на границу, им дали автоматы“, — рассказывала Виктория Санникова, мать одного из срочников, в январе 2023 года.

Недостаток подготовки сказывается не только на том, насколько умело срочники способны держать вверенные им позиции. По меньшей мере один призывник погиб от выстрела, который по ошибке совершил его сослуживец при чистке оружия.

Еще один срочник — Сергей Гридин — покончил с собой. В предсмертной записке он сообщил, что его „писали в ротацию на Украину“, откуда из его роты никто еще не возвращался.

Сами срочники и их родственники жалуются на нехватку даже базовых элементов снабжения.

„Я переводила парню денег — десять тысяч, чтобы весной, когда они стояли на позициях сутками, он купил себе спальник, термобелье и шапку. Армия отказалась обеспечивать, сказали: „Ты получаешь большую зарплату, сам себе все и купи““, — рассказала Би-би-си на условиях анонимности девушка одного из призывников.

Без каких-либо надбавок (например, за выполнение задач, связанных с риском для жизни) зарплата срочника в российской армии составляет две тысячи рублей в месяц.

Новая волна

До апреля 2023 года в России нельзя было заключить контракт с Минобороны сразу после окончания школы — сначала нужно было хотя бы три месяца отслужить по призыву либо закончить техникум или вуз.