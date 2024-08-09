Игорь Эйдман: немецкие фашисты переживали за поражение своей армии. То же самое сейчас делает „российская оппозиция“
Никто не радуется гибели мирных жителей, но честные, просто разумные люди во всём мире радуются любым поражениям и неудачам путинской России, пишет социолог Игорь Эйдман.
Лев Шлосберг (политический деятель и правозащитник - прим. ред) пишет:
„Партия чужой крови“ пробила очередное дно. Оказывается, есть люди, думающие, пишущие и говорящие на русском, но радующиеся приходу боевых действий в Курскую область, жертвам среди военнослужащих и мирных граждан“. И далее много осуждающих букв на эту тему.
Я ответил в комменте в его блоге на это так:
Никто не радуется гибели мирных жителей, но честные, просто разумные люди во всём мире радуются любым поражениям и неудачам путинской России, преступное руководство которой не только ведет агрессивную войну против Украины, но и открыто угрожает глобальной ядерной катастрофой. Желают и стараются приблизить поражение России в этой подлой войне и честные россияне, в том числе политики, где бы они ни жили. Так желали и работали на поражение Германии немецкие антифашисты: Вилли Брандт, Томас Манн, Ремарк, Брехт и многие другие. Фашисты переживали из-за поражений немецкой армии, ведущих к жертвам среди немцев, а антифашисты не только приветствовали эти поражения, но помогали союзникам в их войне с Германией, чем могли.
Более того, именно этим немецкие антифашисты и отличались от фашистов тогда, а российские - сейчас. Каждый выбирает для себя, с кем ему быть: с фашистами или антифашистами. Вы тоже, как видно, сделали свой выбор.
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