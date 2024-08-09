Игорь Эйдман: немецкие фашисты переживали за поражение своей армии. То же самое сейчас делает „российская оппозиция“

Лев Шлосберг (политический деятель и правозащитник - прим. ред) пишет:

„Партия чужой крови“ пробила очередное дно. Оказывается, есть люди, думающие, пишущие и говорящие на русском, но радующиеся приходу боевых действий в Курскую область, жертвам среди военнослужащих и мирных граждан“. И далее много осуждающих букв на эту тему.

Я ответил в комменте в его блоге на это так:

Никто не радуется гибели мирных жителей, но честные, просто разумные люди во всём мире радуются любым поражениям и неудачам путинской России, преступное руководство которой не только ведет агрессивную войну против Украины, но и открыто угрожает глобальной ядерной катастрофой. Желают и стараются приблизить поражение России в этой подлой войне и честные россияне, в том числе политики, где бы они ни жили. Так желали и работали на поражение Германии немецкие антифашисты: Вилли Брандт, Томас Манн, Ремарк, Брехт и многие другие. Фашисты переживали из-за поражений немецкой армии, ведущих к жертвам среди немцев, а антифашисты не только приветствовали эти поражения, но помогали союзникам в их войне с Германией, чем могли.

Более того, именно этим немецкие антифашисты и отличались от фашистов тогда, а российские - сейчас. Каждый выбирает для себя, с кем ему быть: с фашистами или антифашистами. Вы тоже, как видно, сделали свой выбор.

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