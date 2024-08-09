Латвийский атлет выступал в финале Олимпиады больным ковидом

20-летний Крейшс был самым молодым прыгуном с шестом на Олимпийских играх. На своей дебютной Олимпиаде он сумел через квалификацию отобраться в финал, где преодолел стартовую высоту 5,50 метра и занял итоговое 12-е место пишет Rus.delfi.lv.

„Хотел бы рассказать вам кое-что о состоянии моего здоровья на Олимпийских играх. На следующий день после финала, когда я вернулся домой, я сдал тест на Covid-19, и он оказался положительным. Это объясняет все, почему я не мог дышать в финале, и мое тело сдалось. Еще за несколько дней до финала я почувствовал воспаление в горле“, — написал Крейшс в соцсетях.

В квалификации ОИ-2024 латвийский шестовик с первой попытки взял высоты 5,40, 5,60 и 5,70 метров. Три попытки на 5,75 м были неудачными, что не помешало ему попасть в финал (топ-12).

В финальных соревнованиях Крейшс преодолел планку на высоте 5,50 м, но единственным среди всех участников не сумел справиться с 5,70 м (на два сантиметра ниже его личного рекорда) и занял 12-е место.

Олимпийским чемпионом впервые стал шведский шестовик Арман Дюплантис. В финале он установил рекорд мира - 6,25 метров. Прежний рекорд швед улучшил на один сантиметр. Всего за карьеру Дюплантис девять раз обновлял мировые рекорды.

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