Олимпиадa
12.08.2024, 20:36

ОИ-2024 | Организатор Олимпиады из Эстонии: как Наталья Инно справляется с вызовами Парижа

 

  • Наталья Инно, стремившаяся попасть на Олимпиаду как спортсменка, исполнила свою мечту, став организатором летних Игр в Париже.

  • Команда из 19 человек и десятков волонтеров следит за тем, чтобы все шло по графику, а люди перемещались только по назначенным зонам.

  • Опыт, полученный на Олимпиаде, Инно применит уже в организации Чемпионата Европы 2025 года в Таллинне.

С таблицами Excel в руках и радиосвязью в ухе Наталья Инно следит за тем, чтобы олимпийские соревнования по гимнастике прошли по плану.
С таблицами Excel в руках и радиосвязью в ухе Наталья Инно следит за тем, чтобы олимпийские соревнования по гимнастике прошли по плану.
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Около 12,7 миллионов телезрителей в США и миллионы по всему миру наблюдали за тем, как Симона Байлз привела сборную США по спортивной гимнастике к золотой олимпийской медали.

Такое количество зрителей, наряду с рейтингом в 34,7 миллиона за весь день (так называемый „Супервторник“), вывело это событие на первое место в рейтинге NBC за всю историю олимпийских будней (с понедельника по пятницу). Очевидно, что столь масштабное телевизионное событие требовало безупречного освещения. Бывшая эстонская гимнастка и нынешний руководитель местной федерации Наталья Инно, которая была членом оргкомитета по гимнастике на Олимпийских играх в Париже, сыграла ключевую роль в обеспечении бесперебойного проведения одной из самых популярных олимпийских дисциплин.

Симона Байлз стала второй гимнасткой в истории Олимпийских игр по количеству золотых медалей и медалей в целом, завоевав в Париже три золотые и одну серебряную медали. Всего на ее счету 11 олимпийских медалей, семь из которых - золотые. Второе место по количеству медалей Байлз делит с чехословацкой легендой Верой Чаславской, а по общему числу ее опережает советская гимнастка Лариса Латынина, у которой на семь медалей больше.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии