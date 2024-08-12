ОИ-2024 | Организатор Олимпиады из Эстонии: как Наталья Инно справляется с вызовами Парижа

Такое количество зрителей, наряду с рейтингом в 34,7 миллиона за весь день (так называемый „Супервторник“), вывело это событие на первое место в рейтинге NBC за всю историю олимпийских будней (с понедельника по пятницу). Очевидно, что столь масштабное телевизионное событие требовало безупречного освещения. Бывшая эстонская гимнастка и нынешний руководитель местной федерации Наталья Инно, которая была членом оргкомитета по гимнастике на Олимпийских играх в Париже, сыграла ключевую роль в обеспечении бесперебойного проведения одной из самых популярных олимпийских дисциплин.