ОИ-2024 | Организатор Олимпиады из Эстонии: как Наталья Инно справляется с вызовами Парижа
Наталья Инно, стремившаяся попасть на Олимпиаду как спортсменка, исполнила свою мечту, став организатором летних Игр в Париже.
Команда из 19 человек и десятков волонтеров следит за тем, чтобы все шло по графику, а люди перемещались только по назначенным зонам.
Опыт, полученный на Олимпиаде, Инно применит уже в организации Чемпионата Европы 2025 года в Таллинне.
Около 12,7 миллионов телезрителей в США и миллионы по всему миру наблюдали за тем, как Симона Байлз привела сборную США по спортивной гимнастике к золотой олимпийской медали.
Такое количество зрителей, наряду с рейтингом в 34,7 миллиона за весь день (так называемый „Супервторник“), вывело это событие на первое место в рейтинге NBC за всю историю олимпийских будней (с понедельника по пятницу). Очевидно, что столь масштабное телевизионное событие требовало безупречного освещения. Бывшая эстонская гимнастка и нынешний руководитель местной федерации Наталья Инно, которая была членом оргкомитета по гимнастике на Олимпийских играх в Париже, сыграла ключевую роль в обеспечении бесперебойного проведения одной из самых популярных олимпийских дисциплин.