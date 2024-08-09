Ефимова: рада, что в Силламяэ мной гордятся, но называть в мою честь улицу не надо
Занявшая седьмое место на Олимпиаде в Париже 17-летняя пловчиха Энели Ефимова, детство которой прошло в Силламяэ, благодарна местным жителям за то, что они гордятся ей и следят за ее результатами.
„Я очень рада, что жители Силламяэ так мной гордятся и следят за моими успехами“, - рассказала Ефимова в интервью „Радио 4“, передает Rus.err.ee.
До парижского финального заплыва на дистанции 100 метров брассом с участием Энели Ефимовой в Силламяэ отправился корреспондент новостного портала Rus.Delfi, пообщавшийся с жителями города. Один из героев его репортажа предложил переименовать или назвать в честь спортсменки какую-нибудь улицу в городе. Но она такую идею не поддерживает.
„Это было бы уж слишком. Ради меня ничего переименовать не надо. Пусть все остается так, как к этому в Силламяэ привыкли. Да и я не думаю, что все были бы рады, если одну из улиц города вдруг переименовали бы в улицу Ефимовой. Так что прозвучавшее предложение меня порадовало, но делать так все же не стоит“, - отметила пловчиха.
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