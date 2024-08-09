Зеленский - не самоубийца. Почему в Украине говорят о переговорах с Россией, но мир невозможен

„Украина начала наступление в Курской области, чтобы усилить свои позиции“ в возможных переговорах с Россией о мире, заявил в четверг 8 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. О том, что целью украинского наступления на российской территории может быть захват Курской АЭС, пишет украинский Telegram-канал „Политика Страны“. Как повлияют на перспективу возможных переговоров военные действия на российской территории, пока неясно. Но украинские официальные лица не раз заявляли о готовности к переговорам с РФ. Что это означает и почему сейчас невозможен не только мир, но даже и перемирие Украины с Россией, Delfi рассказал украинский политолог Евген Магда, директор Института мировой политики Украины.