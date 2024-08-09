Олимпийские игры в Париже стали самыми посещаемыми в истории(3)
Директор по коммерческим операциям Оргкомитета Игр в Париже Дэмиен Раджо сообщил, что Олимпиада-2024 стала самой посещаемой в истории проведения соревнований. На данный момент продано более 9,5 млн билетов.
„Это рекорд Олимпийских игр по посещаемости, поскольку предыдущий показатель по проданным билетам принадлежал Играм в Атланте (город в США, столица летней Олимпиады-1996) и равнялся 8,3 млн, пишет Чемпионат.
Сейчас мы также находимся на пике продаж билетов на Паралимпиаду. В день продаётся по 20 тыс. билетов, и этот показатель растёт“, — приводит слова функционера RMC Sport.
Олимпиада-2024 проходит с 26 июля по 11 августа. Паралимпийские игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года.
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