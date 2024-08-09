МНЕНИЕ | Пригожин не смог, а украинцы показали россиянам войну поближе

Украинская армия начала масштабную военную операцию в Курской области. Итогом первых двух дней боев стало занятие территории в 350 квадратных километров и 13 населенных пунктов, включая частичный контроль над районным центром Суджа и захват крупнейшей приграничной газоизмерительной станции, через которую „Газпром“ поставляет топливо в Европу. Российские власти грозятся выбить ВСУ за государственную границу, но пока происходит все наоборот. Украинские военные стремительно с боями продвигаются на север, выбивая для своей страны козыри в будущих мирных переговорах.

Когда 6 августа 2024 года появились первые новости о боях в российском приграничье, тут же были сделаны предположения о вылазке диверсионно-разведывательной группы. Так уже не раз было, когда украинские ДРГ входили в Белгородскую область, шумели там, захватывали пленных и уходили домой. Считалось, что так будет и сейчас. Сначала российские Z-военкоры сообщали о малочисленных ДРГ, которых выбьют пограничники. Но события развивались стремительно, и бои шли уже на территории райцентра Суджа в 10 километрах от границы. Кроме того, украинцы расширяли зону контроля не только вглубь российской территории, но и вширь.