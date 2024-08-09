Мнение
09.08.2024, 12:30

МНЕНИЕ | Лаури Лаатс: столичные власти захворали из-за проекта Таллиннской больницы

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Лаури Лаатс, на заднем плане проект Таллиннской больницы
Лаури Лаатс, на заднем плане проект Таллиннской больницы
ФОТО: Delfi Meedia kollaaž

Похоже, что коалиция четырех партий в столице достигла предела своих возможностей, так как путаница в озвучиваемых ею намерениях и посылах, адресуемых общественности, стала слишком очевидной. Проектирование Таллиннской больницы и согласование финансирования оказались настолько сложными задачами, что конфликт, назревающий на площади Свободы, угрожает добраться до Тоомпеа.

Новая больница необходима

Независимо от политических предпочтений, новая больница столице очень нужна, чтобы обеспечить эффективное и доступное медицинское обслуживание на современном уровне. Независимо от того, какая партия будет руководить Таллинном в будущем, всё равно все придут к выводу о необходимости новой больницы. Этот крупный „бетонный“ проект можно критиковать, но столкновение с реальностью так или иначе убедит критиков в необходимости нового медицинского учреждения.

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