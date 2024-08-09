МНЕНИЕ | Лаури Лаатс: столичные власти захворали из-за проекта Таллиннской больницы

Независимо от политических предпочтений, новая больница столице очень нужна, чтобы обеспечить эффективное и доступное медицинское обслуживание на современном уровне. Независимо от того, какая партия будет руководить Таллинном в будущем, всё равно все придут к выводу о необходимости новой больницы. Этот крупный „бетонный“ проект можно критиковать, но столкновение с реальностью так или иначе убедит критиков в необходимости нового медицинского учреждения.