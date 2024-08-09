09.08.2024, 12:30
МНЕНИЕ | Лаури Лаатс: столичные власти захворали из-за проекта Таллиннской больницы(1)
ФОТО: Delfi Meedia kollaaž
Похоже, что коалиция четырех партий в столице достигла предела своих возможностей, так как путаница в озвучиваемых ею намерениях и посылах, адресуемых общественности, стала слишком очевидной. Проектирование Таллиннской больницы и согласование финансирования оказались настолько сложными задачами, что конфликт, назревающий на площади Свободы, угрожает добраться до Тоомпеа.