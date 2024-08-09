Том Круз исполнит трюк на церемонии закрытия Олимпиады в Париже

Как сообщает The Sun, Том Круз спустится на веревке с крыши стадиона „Стад де Франс“ на поле арены, держа в руках олимпийский флаг. Перед этим будет показан короткий ролик, во время которого актер перелетит с флагом на самолете через Атлантический океан.