Эстония проверяет багаж всех, кто направляется в Россию – в Нарве найдены дроны, оружейные детали и приборы ночного видения

Первые люди, ожидающие открытия пограничного пункта Нарва, прибывают уже около трёх часов утра. Пункт открывается в семь, и к восьми часам перед пограничным переходом образуется очередь длиной около ста метров.

– В прошлый раз на эстонской стороне ушло полчаса, а на российской пять с половиной часов. Сегодня, похоже, наоборот, – рассуждает Арина Лебаева из Карккила.

Эстония начала в четверг тотальные таможенные проверки всех, кто направляется в Россию. Налогово-таможенное управление заранее предупредило, что из-за этого время пересечения границы может резко увеличиться.

– На первый взгляд это обычные товары, такие как моторное масло или запчасти для автомобилей. Однако их нельзя вывозить в Россию, – поясняет начальник таможенного поста Нарвы Антс Кутти.

– Мы также довольно часто обнаруживаем микросхемы, приборы ночного видения и другие военные принадлежности, вплоть до частей оружия. Бывали и дроны.

Татьяна Воронцова, проживающая в Таллинне, спокойно относится к усиленным таможенным проверкам. Правила просто нужно выучить.

– На этот раз я не взяла с собой косметику, потому что её нельзя вывозить даже для личного пользования, – говорит Воронцова.

Начальник таможни: Финны нарушают санкции по незнанию

Доля граждан Финляндии или проживающих в Финляндии среди пересекающих границу в Нарве остается высокой.

– Около трети пересекающих границу в настоящее время из Финляндии, – рассказывает Кутти.

Антс Кутти хвалит проживающих в Финляндии за законопослушность. Однако, по его словам, проблема в том, что список запрещенных товаров удлиняется с каждым новым пакетом санкций, принятых ЕС.

– У финнов с собой товары, подлежащие санкциям, в основном по незнанию. Они указывают их в таможенной декларации и испытывают неприятный сюрприз на границе, когда выясняется, что их нельзя провезти через границу, – говорит Кутти.