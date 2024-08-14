Потому что не отчаялись: вспоминаем пять стран, в которых люди годами отстаивали свою свободу — и в конце концов победили

В ответ власти Уругвая поначалу активно сажали активистов MLN-T за решетку — что, впрочем, не давало какого-то заметного результата. Условия в тюрьмах „латиноамериканской Швейцарии“, которые до 1971 года управлялись Министерством культуры (!), были не особо жесткими. Да и охранялись они спустя рукава. Так, в июле 1971 года из женской тюрьмы Кабильдо в Монтевидео сбежали 38 из 42 женщин-заключенных, большинство которых были членами MLN-T. А 6 сентября из тюрьмы особого режима Пунто Карретас сбежали уже 111 человек, в том числе 106 тупамарос и несколько уголовников.

Поначалу акции тупамарос были бескровными. Но постепенно они перешли к нападениям на полицейских и оружейные арсеналы, устраивали взрывы в местах массового скопления людей, а для пополнения своей казны регулярно грабили банки и казино. Среди громких их акций были похищения высокопоставленных чиновников и иностранных граждан, в том числе бразильского консула и посла Великобритании. Часть похищенных тупамарос освобождали после получения выкупа, некоторых — убивали.

Главными элементами политического ландшафта Уругвая более века были партия Колорадо (красные) и Национальная партия (белые). Внутри обеих было много разнообразных фракций, что обеспечивало терпимость общества к различным мнениям. Однако политическая жизнь страны не была идиллической. С конца 1950-х годов радикальные левые политические силы Уругвая сплотились вокруг Движения за национальное освобождение — Тупамарос (Movimiento de Liberacion Nacional — Tupamaros, MLN-T). Под влиянием недавних на тот момент событий на Кубе MLN-T хотело заполучить власть над Уругваем с помощью социалистической революции.

В середине XX века Уругвай был известен как „латиноамериканская Швейцария“ благодаря давней, по меркам своего региона, стабильности, сформировавшимся демократическим традициям и высокому уровню экономического развития. К 1973 году в стране, по площади немного уступавшей Беларуси (181 тысяча квадратных километров), жило 2,8 миллиона человек. Примерно половина из них, 1,4 млн, населяли столицу, Монтевидео.

Много примеров побед сторонников демократических перемен произошло в странах Центральной и Восточной Европы в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Тогда один за другим здесь падали коммунистические режимы, потерявшие поддержку со стороны агонизировавшего СССР. Эти случаи мы оставили за скобками. И расскажем о тех, когда многолетняя борьба обществ против диктатур приводила к успеху не в связи с падением могущественных покровителей последних.

Со вступлением Бордаберри в должность президента предвыборное перемирие, объявленное MLN-T, закончилось. 12 апреля 1972 года 25 человек — в том числе 15 тупамарос — бежали из уже знакомой нам тюрьмы Пунто Карретас. А через два дня члены организации убили двух офицеров полиции и офицера военно-морских сил, которых обвинили в причастности к деятельности „эскадронов смерти“.

Но повторить чилийский успех им не удалось. „Широкая коалиция“ получила лишь 18% голосов избирателей. Выборы выиграли традиционные партии красных и белых. А новым президентом стал представитель консервативной фракции партии Колорадо Хуан Мария Бордаберри . Этому политику предстояло сыграть ключевую роль в стремительном скатывании Уругвая в одну из самых кровавых диктатур Латинской Америки.

1971 год в Уругвае был годом всеобщих выборов. Уходящий президент Хорхе Пачеко от партии „Колорадо“ под конец своего срока попытался обуздать MLN-T и передал ответственность за борьбу с движением от полиции военным. Кроме того, тюрьмы, наконец, были переданы от Министерства культуры Министерству иностранных дел. Впрочем, сами тупамарос в то время вели себя непривычно миролюбиво, объявив о перемирии с властями за полгода до голосования. Они поддержали коалицию левых политических сил Уругвая „Широкий фронт“, которая шла на выборы в парламент. Она планировала повторить недавний успех единомышленников в Чили , где в 1970 году победу одержал левый кандидат Сальвадор Альенде .

Еще с конца 1960 года крайне правые политические силы Уругвая, а также некоторые сотрудники полиции и военные организовали первые отряды так называемой Команды охоты на тупамарос. Эта группировка занималась нападениями, запугиванием и убийствами левых активистов. В первые годы существования „эскадронов смерти“ такая деятельность велась подпольно, без ведома властей.

После этой победы военные власти не ограничились арестами экстремистов-тупамарос и им сочувствующих. Под удар репрессий попали члены и сторонники коммунистической и социалистической партий, профсоюзные деятели, журналисты — и все остальные, кого можно было хоть в чем-то заподозрить. В тюрьмы попала и часть военных, в том числе 20 офицеров, которые в 1971 году поклялись защищать конституцию в случае военного переворота.

В итоге левый экстремизм потерпел поражение, но в 1973 году к власти в Уругвае пришла крайне правая гражданско-военная диктатура. Новый президент Хуан Бордаберри в ней формально сохранил свою власть, но фактически передал ее военным, с помощью которых ранее смог разгромить левых радикалов из MLN-T.

После подавления этой попытки акции гражданского неповиновения власти распустили местные выборные органы власти, студенческие организации и часть политических партий. А рассмотрение дел о „преступлениях против безопасности государства“ передали из гражданских судов в военные.

Это решение уже касалось не только разгромленных левых радикалов, но и всех граждан страны. Трудящиеся Уругвая объявили всеобщую забастовку. Власти поначалу заявили о готовности к переговорам. Но затем распустили профсоюзы и арестовали многих их лидеров. Части удалось бежать в Аргентину и Бразилию, а 18 человек „исчезли“, открыв счет жертвам „гражданско-военной хунты“ Уругвая.

Одолев противников с помощью военных, Бордаберри не остановился на этом и устроил в 1973 году государственный переворот, в ходе которого распустил парламент и отстранил от власти законно избранного… себя. Оставшись формально главой государства, он под давлением силовиков передал власть непредусмотренному конституцией органу — Совету национальной безопасности, подконтрольному генералам.

Результат передачи таких огромных полномочий военным не заставил себя долго ждать. В конце апреля уругвайские силовики впервые смогли освободить заложников из организованной тупамарос „народной тюрьмы“: главу государственной телефонной компании и бывшего министра животноводства и сельского хозяйства. К середине июня в столкновениях левых активистов с полицией погибло более 30 человек, более 500 членов MLN-T и им сочувствующих было арестовано. К концу 1972 года движение тупамарос разгромили.

Несмотря на репрессии и террор со стороны государства, военно-гражданская диктатура Уругвая так и не смогла полностью подавить сопротивление со стороны граждан. Чтобы обезопасить себя, власти в открытую взяли лидеров тупамарос в заложники и предупредили, что казнят их в случае любого выступления. Девятерых заложников, в том числе основателя движения Рауля Сендика, держали в секретной тюрьме в маленьких одиночных камерах без окон. Их плохо кормили, лишали сна, избивали и пытали. Изредка выводили на прогулку — с завязанными глазами и связанными руками. Эти девять человек оставались заложниками режима на всем протяжении диктатуры.

Судьи назначали политзаключенным сроки в 5−30 лет, а в отдельных случаях до 45. Если осужденный осмеливался подать апелляцию, суд обычно увеличивал срок заключения. Оспорившего приговор человека могли вернуть в казармы для задержанных, где его ждали новые пытки.

Заключенных было так много, что из-за нехватки тюрем их держали в военных казармах. На пике число политзаключенных в небольшом Уругвае достигло 5 тысяч человек. Из расчета на душу населения это стало печальным мировым рекордом. Всего же за неполные 12 лет диктатуры (с июня 1973 года по февраль 1985-го) через тюрьмы прошло около 60 тысяч инакомыслящих — более 2% населения страны. Рекордных значений достигла и эмиграция: за время правления хунты из Уругвая по политическим и экономическим причинам бежало примерно 10% населения, то есть около 300 тысяч человек.

Хунта не заморачивалась соблюдением формальностей вроде предъявления ордеров на арест. Вооруженные силовики просто врывались в дома и уводили человека, надев ему на голову мешок. Обязательной процедурой после ареста были пытки. Задержанных мучили, пока они не давали нужных показаний. Были случаи, когда особенно упорных запытывали до смерти. Некоторые заключенные совершали суицид. Под арестом до суда людей могли содержать сколь угодно долго, а адвокатов к ним допускали только после того, как они во всем „сознавались“. При этом самих юристов, занимавшихся делами политзаключенных, хунта тоже преследовала. Часть из них оказалась за решеткой, часть — эмигрировала.

В 1984 году в Уругвае состоялись всеобщие выборы, к которым власти допустили не только традиционные партии красных и белых, но и легализованный левый „Широкий фронт“, небольшую католическую партию „Гражданский союз“ и три маленькие партии левого спектра. 1 марта представителя выигравшей демократические выборы Партии Колорадо Хулио Сангинетти привели к присяге как президента Уругвая. Еще до его инаугурации из тюрем стали выпускать первых политзаключенных — а после приведения Сангинетти к присяге освободили всех остальных.

В 1980 году запуганным гражданам Уругвая предложили для голосования поправки в конституцию, которые должны были узаконить сложившуюся систему. В соответствии с поправками, Уругваем должен был править президент с широкими полномочиями и Совет национальной безопасности, укомплектованный преимущественно силовиками (в разделе о предыстории уругвайской хунты мы упоминали, что этот орган власти был неконституционным). Контролируемые государством СМИ активно „подсказывали“ людям, чтобы те согласились на эти поправки, юридически еще более ограничивавшие их свободу. Судя по всему, Мендес и хунта были настолько уверены в своей победе, что допустили честный подсчет голосов. И 57,2% уругвайцев, пришедших на референдум, проголосовали против.

И все же хунта не смогла тотально контролировать общество, даже установив печальные рекорды по числу политзаключенных и эмигрантов. Для сохранения видимой стабильности ей пришлось радикально увеличить численность силовиков: с 40 тысяч до 100 тысяч человек в период с 1970 по 1980 год.

С 1973 по 1985 год в Уругвае хунтой или ее сторонниками с молчаливого согласия властей было убито 122 человека. Судьба еще 197 противников режима до сих пор неизвестна — их считают „десапаресидос“ („исчезнувшими“). Пытаясь подавить любой намек на сопротивление, власти активно преследовали инакомыслящих уругвайцев и за границей. За 12 лет в соседних с Уругваем странах спецслужбы похитили около 180 эмигрантов. Почти все они были убиты или „исчезли“.

После восстановления уругвайской демократии выжившие в застенках хунты члены MLN-T вышли на свободу. Получив возможность участвовать в демократических выборах, они отказались от экстремистских методов борьбы — и некоторые из них сделали блестящую политическую карьеру. Так, Хосе Мухика , участник налета тупамарос на городок Панда, получивший при аресте шесть ранений, дважды бежавший из тюрьмы и один из тех самых девяти заключенных, которых хунта 12 лет держала в заложниках, в 2010—2015 годах был президентом Уругвая. Он приобрел мировую известность как „самый скромный президент“, который отдавал на благотворительность бо́льшую часть зарплаты и жил не в роскошной резиденции, а в скромном сельском домике с колодцем вместо центрального водоснабжения.

В 2009 году к 25 годам тюрьмы приговорили последнего президента хунты, генерала Грегорио Альвареса. Его признали виновным по 35 эпизодам убийств и нарушений прав человека. Он провел в тюрьме девять последних лет жизни и умер в декабре 2016 года. В 2009—2023 годах в Уругвае регулярно судили бывших военнослужащих, полицейских и других участников „эскадронов смерти“, причастных к похищениям и пыткам людей. Как правило, они получали сроки от 12 до 30 лет тюрьмы.

Но в 2005 году избранный президентом Уругвая лидер „Широкого фронта“ Табаре Васкес решил, что отдельные преступления, в том числе совершенные за пределами Уругвая, не подпадают под действие „Закона об истечении сроков“. А позднее этот документ, защищающий преступников периода диктатуры, и вовсе отменили. В 2006 году по обвинению в причастности к 12 убийствам арестовали экс-президента Хуана Бордаберри, который в 1973 году привел к власти хунту в качестве благодарности за расправу над своими политическими противниками. Спустя еще два года его лишили президентской пенсии, а в 2010-м приговорили к 30 годам тюрьмы за руководство государственным переворотом. Правда, отсидел он недолго, скончавшись в 2011 году.

Оставляя власть, военно-гражданская хунта Уругвая добилась принятия „Закона об истечении сроков“, который освобождал ее участников от ответственности за большинство преступлений против человечности, совершенных в период диктатуры. Поэтому в первые десятилетия после восстановления демократии в стране судить ее членов пытались только за границей. Например, в Италии, где удалось приговорить к пожизненному заключению министра иностранных дел Уругвая в 1972—1976 годах Хуана Бланко .

Реставрация демократии в Уругвае и хотя бы частичное установление справедливости в отношении силовиков стало возможным только потому, что большинство уругвайцев не отчаялось даже после долгих 12 лет беззакония и диктатуры. Дождавшись удобного момента, они не побоялись заявить о своем мнении через референдум, лишили военную хунту даже призрачной легитимности и вернули в свою страну свободу.

Авторитарная диктатура Антониу ди Салазара в Португалии была относительно мягкой по сравнению с другими — тоталитарными — диктаторскими режимами середины XX века. В отличие от гитлеровской Германии или сталинского СССР, где многие люди едва ли не ежедневно рисковали жизнью, в Португалии 1933−1974 годов даже свободолюбивому человеку можно было жить без постоянного чувства довлеющей над тобой опасности.

Тем не менее даже в этой относительно мягкой диктатуре за 40 лет жертвами политических репрессий стали, по разным оценкам, от 1 до 20 тысяч человек. По данным независимых историков, за это же время в тюрьмах умерло около 60 политзаключенных. В стране существовал свой ГУБОПиК — политическая полиция ПИДЕ. Была в Португалии времен Салазара и цензура, которая старалась вымарывать из газет мнения, идущие вразрез с „единственно верным“.

Режим позиционировал диктатора как спасителя страны, который уберег Португалию от анархии межвоенного периода и не дал втянуть ее во Вторую мировую. Он представал олицетворением той самой стабильности, которую пытаются сделать своим брендом и нынешние беларусские власти. Но с ходом времени Салазар все сильнее усложнял работу собственных пропагандистов. Особенно сложно стало выставлять его хранителем мира после того, как Португалия втянулась в тяжелые войны против повстанцев сразу в трех своих колониях: Анголе, Мозамбике и Гвинее. На пике в них участвовали около 200 тысяч португальцев — а за все время правления Салазара в Африке служили более миллиона человек (примерно каждый четвертый взрослый мужчина страны).