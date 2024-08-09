Беспилотники атаковали Липецк. На военном аэродроме произошел пожар. Жителей ближайших деревень эвакуировали

В 3:38 утра, как написал Артамонов в своем телеграм-канале, „произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений“. Где именно произошла детонация, он не уточнил. В то же время в региональном управлении МЧС сообщили, что произошло „возгорание на военном аэродроме по третьему номеру“.

Российские СМИ и телеграм-каналы опубликовали фотографии и видеозаписи, на которых, как утверждается, показана детонация боеприпасов на военном аэродроме после атаки БПЛА.

„Агентство“ сообщает, что спутники НАСА зафиксировали пожар рядом с военным аэродромом, который расположен севернее Липецка. Судя по снимкам, сделанным в ночь на 9 августа, огонь возник в том числе в зоне, где расположены резервуары (что в них хранится, неизвестно). Сам аэродром и самолеты, судя по снимкам, могли не пострадать.

Для ликвидации последствий детонации боеприпасов на территории Липецкого муниципального округа ввели режим ЧС. Как сообщил губернатор, из четырех деревень Липецкого района — Копцевы Хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка — решили эвакуировать жителей. В зону эвакуации попали 416 домов. „Часть жителей приняли решение не покидать дома и укрыться в подвалах“, — рассказал глава региона.

В эвакуируемых деревнях появились посты для охраны домов и имущества жителей. На дорогах, ведущих к населенным пунктам, разместили посты автоинспекции, движение транспорта ограничили. Пункты временного пребывания развернули в школе села Кузьминские Отвержки, в доме культуры Новой Деревни, а также на территории Липецка. В единой диспетчерской службе Липецкой области открыли горячую линию по вопросам эвакуации по телефонам 8-800-450-48-48 и 112.

Глава региона заявил в 9 утра, что все эвакуированные жители начали возвращаться из пунктов временного размещения в свои дома.