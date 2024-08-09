Катар, Египет и США призвали Израиль и ХАМАС срочно возобновить переговоры

„Мы призвали стороны к срочному возобновлению переговоров 15 августа в Дохе или Каире, чтобы устранить все оставшиеся пробелы и начать выполнение соглашения без каких-либо задержек“, — говорится в совместном заявлении.

Возобновление переговоров — попытка снизить напряженность в регионе и избежать эскалации после убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране на прошлой неделе.

Власти Ирана и ливанская „Хезболла“ обещали возмездие Израилю, который свою причастность к смерти Хании не признавал.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе обратился с прямым призывом к Ирану и Израилю избегать эскалации на Ближнем Востоке.

Американские СМИ сообщали, что в Белом доме были в ярости после убийства Хании, считая, что оно может сорвать переговоры о перемирии в Газе, в которых наметился прогресс.

„Три наших команды неустанно работали в течение многих месяцев, чтобы выработать рамочное соглашение, которое теперь лежит на столе, — говорится в заявлении трех стран. — Осталось только завершить детали его реализации. Это соглашение основано на принципах, изложенных президентом Байденом 31 мая 2024 года и одобренных резолюцией 2735 Совета Безопасности ООН“.

„Нельзя больше терять время и оправдывать дальнейшие задержки. Настало время освободить заложников, начать прекращение огня и реализовать это соглашение“.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что израильская делегация отправится на переговоры 15 августа.

„В соответствии с предложением США и посредников, 15 августа Израиль направит делегацию переговорщиков в место, которое будет определено, для окончательного согласования деталей и реализации рамочного соглашения“, — говорится в заявлении.

Представители ХАМАС пока не давали комментариев.

Ближневосточные и американские посредники признавали, что добиться заключения сделки о перемирии после смерти Хании будет непросто.