АНОНС ДНЯ | ОИ-2024: Сможет ли Мяги сотворить чудо и обойти рекордсмена? В футбольном финале дежавю - Испания и Франция выяснят, кто номер один

В легкой атлетике определятся чемпионы Игр в Париже сразу в восьми дисциплинах. Особо выделим мужскую и женскую эстафеты 4х100 м, которые пройдут в 20.45 и 20.30 соответственно. В 21.00 у женщин пройдет финал в беге на 400 м, а в 21.55 – в беге на 10000. Также мы увидим финалы женских толкания ядра (20.40) и решающий забег семиборок (21.15). У мужчин в 21.10 начнут финальные состязания в тройном прыжке, однако, пожалуй, главным событием дня в королеве спорта можно будет назвать финал на 400 м с барьерами у мужчин, который запланирован на 22.45. В Токио-2020 норвежец Карстен Вархольм установил феноменальный мировой рекорд, пробежав барьерный круг за 45,94. Но сейчас американец Рей Бенджамин постарается взять у него реванш. Мы же болеем за нашего Расмуса Мяги!

Начнут соревновательный день в 8.30 заплывом на 10 км на открытой воде. Не стоит также забывать о четырех медальных комплектах в гребле на байдарке и каноэ.

В 15.30 стартует крайне любопытный финал личного многоборья в художественной гимнастике. Также два комплекта медалей разыграют на велотреке, особенно выделим финал индивидуального спринта у мужчин. Исторический дебют состоится в брейкинге, где состязания начнутся в 17.00, а финал запланирован на 22.23.

В боксе пройдут финалы в четырех весовых категориях. Начнется все в 22.30 в весе до 71 кг боем Асахуджы Муйдинхужаева из Узбекистана с мексиканцем Марко Алонсо Верде Альваресом. В весе до 92 кг еще один боксер из Узбекистана Лазизбек Муллажонов сразится в 23.34 за олимпийский титул с Лореном Берто Альфонсо Домингесом, представляющим Азербайджан. Сразу три комплекта наград будут разыграны с 20.55 в борьбе. Мужчин ждут финалы в весах до 57 кг и до 86 кг, женщин – только до 57 кг.