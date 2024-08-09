АНОНС ДНЯ | ОИ-2024: Сможет ли Мяги сотворить чудо и обойти рекордсмена? В футбольном финале дежавю - Испания и Франция выяснят, кто номер один(2)
В пятницу спортсмены разыграют 34 комплекта медалей в 17 видах спорта – прыжках в воду, легкой атлетике, боксе, марафонском плавании, брейкинге, гребле на байдарках и каноэ, велотреке, хоккее на траве, футболе, художественной гимнастике, настольном теннисе, скалолазании, тхэквондо, пляжном волейболе, волейболе, тяжелой атлетике и борьбе.
В легкой атлетике определятся чемпионы Игр в Париже сразу в восьми дисциплинах. Особо выделим мужскую и женскую эстафеты 4х100 м, которые пройдут в 20.45 и 20.30 соответственно. В 21.00 у женщин пройдет финал в беге на 400 м, а в 21.55 – в беге на 10000. Также мы увидим финалы женских толкания ядра (20.40) и решающий забег семиборок (21.15). У мужчин в 21.10 начнут финальные состязания в тройном прыжке, однако, пожалуй, главным событием дня в королеве спорта можно будет назвать финал на 400 м с барьерами у мужчин, который запланирован на 22.45. В Токио-2020 норвежец Карстен Вархольм установил феноменальный мировой рекорд, пробежав барьерный круг за 45,94. Но сейчас американец Рей Бенджамин постарается взять у него реванш. Мы же болеем за нашего Расмуса Мяги!
Начнут соревновательный день в 8.30 заплывом на 10 км на открытой воде. Не стоит также забывать о четырех медальных комплектах в гребле на байдарке и каноэ.
В 15.30 стартует крайне любопытный финал личного многоборья в художественной гимнастике. Также два комплекта медалей разыграют на велотреке, особенно выделим финал индивидуального спринта у мужчин. Исторический дебют состоится в брейкинге, где состязания начнутся в 17.00, а финал запланирован на 22.23.
В боксе пройдут финалы в четырех весовых категориях. Начнется все в 22.30 в весе до 71 кг боем Асахуджы Муйдинхужаева из Узбекистана с мексиканцем Марко Алонсо Верде Альваресом. В весе до 92 кг еще один боксер из Узбекистана Лазизбек Муллажонов сразится в 23.34 за олимпийский титул с Лореном Берто Альфонсо Домингесом, представляющим Азербайджан. Сразу три комплекта наград будут разыграны с 20.55 в борьбе. Мужчин ждут финалы в весах до 57 кг и до 86 кг, женщин – только до 57 кг.
В мужском футбольном финале встретятся Испания и Франция – две сборные, которых наряду с Аргентиной, еще перед началом Игр-2024 причисляли к главным фаворитам. Франция вышла в финал, одержав на нынешнем турнире пять побед подряд с общим счетом 11:1, но и испанцы с их лучшим бомбардиром Фермином Лопесом хороши. Золотой матч начнется в 19.00.
В командном финале у мужчин в настольном теннисе в 16.00 встретятся непобедимая в последние годы сборная Китая и сенсационная команда Швеции, не только выбившая на пути к решающему матчу опытных немцев, но и чудесным образом спасшая, казалось бы, безнадежно проигранный полуфинал против Японии. В мужском гандболе в полуфиналах встретятся Германия с Испанией (17.30) и Словения с Данией (22.30). В 22.30 пройдет финал в пляжном волейболе у женщин, в 17.00 матч за бронзу в классическом волейболе у мужчин между Италией и США. В женском баскетболе в 18.30 в полуфинале встретятся США и Австралия, а в 22.30 сыграют Франция и Бельгия. Также состоятся полуфиналы мужского ватерпольного турнира, где в 15.30 сербы сыграют с американцами, а в 20.35 нас ждет поединок Венгрии и Хорватии.
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