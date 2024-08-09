Взять Курск за три дня: в Москве уже ищут виновного в прорыве границы украинскими войсками
Явно напрашивается вопрос относительно состояния охраны российской границы. Ведь пока российское командование бросило все боеспособные подразделения на поддержку наступательных действий на востоке Украины, оказалось, что возможно осуществить прорыв границы в любом месте Курской, Белгородской или Брянской областей.
Странные события начали происходить в неожиданном месте - на российско-украинской границе. На протяжении всего дня 6 августа поступали нечеткие сообщения о якобы переходе украинскими войсками границы и начала наступления вглубь территории Курской области. Сначала это было похоже на мартовский рейд российских добровольческих формирований в приграничные районы Белгородской и Курской областей, которые ставили целью демонстрацию слабости путинского режима и неспособности защиты границы РФ. Однако в данной ситуации события обретают более серьезный характер, что заметно даже в оценках российских экспертов и военкоров.