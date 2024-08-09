Мнение
09.08.2024, 08:50

Взять Курск за три дня: в Москве уже ищут виновного в прорыве границы украинскими войсками

 
Под подозрением Александр Лукашенко
Совещание Владимира Путина и высшего российского военного руководства на тему прорыва вооруженными силами Украины российской границы в Курской области.
Совещание Владимира Путина и высшего российского военного руководства на тему прорыва вооруженными силами Украины российской границы в Курской области.
ФОТО: IMAGO/Aleksey Babushkin | Scanpix

Явно напрашивается вопрос относительно состояния охраны российской границы. Ведь пока российское командование бросило все боеспособные подразделения на поддержку наступательных действий на востоке Украины, оказалось, что возможно осуществить прорыв границы в любом месте Курской, Белгородской или Брянской областей.

Странные события начали происходить в неожиданном месте - на российско-украинской границе. На протяжении всего дня 6 августа поступали нечеткие сообщения о якобы переходе украинскими войсками границы и начала наступления вглубь территории Курской области. Сначала это было похоже на мартовский рейд российских добровольческих формирований в приграничные районы Белгородской и Курской областей, которые ставили целью демонстрацию слабости путинского режима и неспособности защиты границы РФ. Однако в данной ситуации события обретают более серьезный характер, что заметно даже в оценках российских экспертов и военкоров.

Рапорты не соответствуют реальности

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