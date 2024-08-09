Взять Курск за три дня: в Москве уже ищут виновного в прорыве границы украинскими войсками

Странные события начали происходить в неожиданном месте - на российско-украинской границе. На протяжении всего дня 6 августа поступали нечеткие сообщения о якобы переходе украинскими войсками границы и начала наступления вглубь территории Курской области. Сначала это было похоже на мартовский рейд российских добровольческих формирований в приграничные районы Белгородской и Курской областей, которые ставили целью демонстрацию слабости путинского режима и неспособности защиты границы РФ. Однако в данной ситуации события обретают более серьезный характер, что заметно даже в оценках российских экспертов и военкоров.