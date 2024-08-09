ОИ-2024 | Драма: американская „дрим-тим“ отыграла 17 очков у Сербии и ворвалась в финал!

Сербия бодро начала встречу и почти постоянно вела по ходу первой четверти, которую выиграла 31:23. У американцев за всех звезд отдувался Стефен Карри, набиравший очки чуть ли не в одиночку (17 за четверть).

Во второй четверти у сербов продолжило залетать едва ли не все, что можно, и отрыв стал выглядеть угрожающе, достигая 17 очков. Однако и у Карри продолжали стабильно идти дальние броски, в нескольких эпизодах показал класс Леброн Джеймс, оправившийся от повреждения в четвертьфинале с Бразилией, и к большому перерыву разрыв сократился: 54:43.

В третьей четверти сербам удавалось почти все время держать отрыв в районе 10 очков, у „дрим-тим“ несколько раз был неточен Дюрант, к последнему перерыву европейцы смотрелись явно предпочтительнее: 76:63.

Заключительная четверть началась с череды промахов и фолов, а потом американцы наконец включились на полные обороты. Настоящим лидером проявил себя Леброн, пошли наконец броски у Дюранта, и преимущество Сербии начало неумолимо таять. За 3:39 до конца Леброн в проходе сравнял счет - 84:84.

От этого нокдауна Сербия уже не оправилась, а у США опять включился Карри и повел свою команду в отрыв - 91:86. После этого сербы смогли приблизиться вплотную - 91:89, но реальных шансов спасти игру США им уже не подарили. „Дрим-тим“ была на краю катастрофы, но прорвалась в финал - 95:91.

Стефен Карри набрал 36 очков (в т. ч. 9 точных трехочковых), у Леброна Джеймса - трипл-дабл (16 очков, сделал 12 подборов и 10 передач). Примечательно, что это лишь четвертый трипл-дабл в истории Олимпийских игр, и половина из них - на счету Леброна. В 2012 году в Лондоне он в игре против Австралии отметился 11 очками, 14 подборами и 12 передачами.

Кроме него трипл-даблы на Олимпиаде делали только Александр Белов (23 очка, 14 подборов, 10 передач в матче за СССР против Канады в 1976 году в Монреале) и Лука Дончич (16 очков, 10 подборов, 18 передач в матче за Словению против Франции в 2021 году в Токио).