Олимпийский чемпион на стометровке бежал 200 м после положительного теста на коронавирус
Американский спринтер Ноа Лайлс, выигравший на этой Олимпиаде забег на 100 м, очень хотел повторить успех и на дистанции 200 м, но завоевал лишь бронзу. Как оказалось, всему виной коронавирус.
Победу в финале забега на 200 м одержал Летсиле Теброго из Ботсваны с результатом 19,46. Он первым из представителей Африки выиграл эту дисциплину. Серебро у американца Кеннета Беднарека (19,62), у Лайлса только бронза - 19,70.
При этом сразу после финиша стало понятно, что относительно неудачный результат Лайлса связан с проблемами со здоровьем: он сел на дорожку, вокруг засуетился медицинский персонал, и в итоге спортсмена увезли с арены в кресле-каталке.
Вскоре все объяснилось - на пресс-конференции Лайлс признался, что после победной стометровки сдал положительный тест на ковид.
„Я старался заниматься каждый день, пить много жидкости, соблюдать карантин как можно дольше“, — сказал спортсмен NBC.
Также американец отметил, что даже не думал пропускать забег на 200 метров в четверг, благо, как видно, современные ковид-протоколы это допускают. Тем не менее, болезнь взяла свое: Лайлс, побеждавший на всех международных соревнованиях со времен Олимпиады в Токио 2021 года, занял второе место в полуфинальном забеге в среду, а в финале остался лишь третьим.
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