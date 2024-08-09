Олимпийский чемпион на стометровке бежал 200 м после положительного теста на коронавирус

Победу в финале забега на 200 м одержал Летсиле Теброго из Ботсваны с результатом 19,46. Он первым из представителей Африки выиграл эту дисциплину. Серебро у американца Кеннета Беднарека (19,62), у Лайлса только бронза - 19,70.

При этом сразу после финиша стало понятно, что относительно неудачный результат Лайлса связан с проблемами со здоровьем: он сел на дорожку, вокруг засуетился медицинский персонал, и в итоге спортсмена увезли с арены в кресле-каталке.

Вскоре все объяснилось - на пресс-конференции Лайлс признался, что после победной стометровки сдал положительный тест на ковид.

„Я старался заниматься каждый день, пить много жидкости, соблюдать карантин как можно дольше“, — сказал спортсмен NBC.

Также американец отметил, что даже не думал пропускать забег на 200 метров в четверг, благо, как видно, современные ковид-протоколы это допускают. Тем не менее, болезнь взяла свое: Лайлс, побеждавший на всех международных соревнованиях со времен Олимпиады в Токио 2021 года, занял второе место в полуфинальном забеге в среду, а в финале остался лишь третьим.

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