08.08.2024, 23:30
ВИДЕО | Пакистанец установил олимпийский рекорд по метанию копья и завоевал историческую для своей страны медаль
ФОТО: | Scanpix
Пакистанский легкоатлет Аршад Надим установил олимпийский рекорд по метанию копья и завоевал золотую медаль Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).
Лучший результат пакистанца в финале составил 92,97 метра, что является новым олимпийским рекордом.
27‑летний Надим также завоевал для Пакистана первую в истории страны золотую олимпийскую медаль в индивидуальных видах спорта. Ранее пакистанцы трижды побеждали в хоккее на траве, а также завоевывали бронзу в боксе и борьбе.
Второе место занял Нирадж Чопра (Индия) – 89,45, а третье Андерсон Питерс (Гренада) – 88,54.
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