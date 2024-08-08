Олимпиадa
08.08.2024, 23:30

ВИДЕО | Пакистанец установил олимпийский рекорд по метанию копья и завоевал историческую для своей страны медаль

 
ФОТО: Kai Pfaffenbach | Scanpix

Пакистанский легкоатлет Аршад Надим установил олимпийский рекорд по метанию копья и завоевал золотую медаль Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).

Лучший результат пакистанца в финале составил 92,97 метра, что является новым олимпийским рекордом.

27‑летний Надим также завоевал для Пакистана первую в истории страны золотую олимпийскую медаль в индивидуальных видах спорта. Ранее пакистанцы трижды побеждали в хоккее на траве, а также завоевывали бронзу в боксе и борьбе.

Второе место занял Нирадж Чопра (Индия) – 89,45, а третье Андерсон Питерс (Гренада) – 88,54.

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