Эстонский Экспресс
08.09.2024, 14:12

Государству известно, где дикие животные перебегают дороги, но помогать охотникам спасать людей и зверей оно не спешит

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В одном из таких мест погиб известный врач
АВАРИЯ В ПЯРНУМАА: В середине июня 2021 года лось выбежал на шоссе перед внедорожником.
АВАРИЯ В ПЯРНУМАА: В середине июня 2021 года лось выбежал на шоссе перед внедорожником.
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

Уже в течение трех лет охотники изучают влияние размещенных на придорожных столбах светоотражателей на диких животных. Исследование показало, что влияние есть, но правительство не спешит браться за проект, который спасает жизни животных и людей, пишет Eesti Ekspress.

На 105-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга полицейские оранжевой краской нанесли на асфальт прерывистые линии. 8 июля на дорогу перед машиной Юрия Карягина, заведовавшего клиникой анестезиологии и интенсивной терапии Тартуского университета, выбежал лось. Талантливый врач погиб.

Это уже третий случай за последние три года, когда на этом участке дороги машина сбивает лося - то же самое произошло в октябре 2021 года и летом 2022 года.

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