08.09.2024, 14:12
Государству известно, где дикие животные перебегают дороги, но помогать охотникам спасать людей и зверей оно не спешит(4)
В одном из таких мест погиб известный врач
ФОТО: | Delfi Meedia
Уже в течение трех лет охотники изучают влияние размещенных на придорожных столбах светоотражателей на диких животных. Исследование показало, что влияние есть, но правительство не спешит браться за проект, который спасает жизни животных и людей, пишет Eesti Ekspress.
На 105-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга полицейские оранжевой краской нанесли на асфальт прерывистые линии. 8 июля на дорогу перед машиной Юрия Карягина, заведовавшего клиникой анестезиологии и интенсивной терапии Тартуского университета, выбежал лось. Талантливый врач погиб.
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