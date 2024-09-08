Государству известно, где дикие животные перебегают дороги, но помогать охотникам спасать людей и зверей оно не спешит

На 105-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга полицейские оранжевой краской нанесли на асфальт прерывистые линии. 8 июля на дорогу перед машиной Юрия Карягина , заведовавшего клиникой анестезиологии и интенсивной терапии Тартуского университета, выбежал лось. Талантливый врач погиб.

Это уже третий случай за последние три года, когда на этом участке дороги машина сбивает лося - то же самое произошло в октябре 2021 года и летом 2022 года.