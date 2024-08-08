Санкции работают? Спортсмены из КНДР не получили смартфоны Samsung в отличие от остальных олимпийцев

„Мы можем подтвердить, что атлеты из Олимпийского комитета КНДР не получили смартфоны Samsung“, - заявил представитель МОК.

Возможная причина такого решения - санкции, под которыми КНДР находится за испытания стратегических ракет и ядерную программу. Они включают, в частности, запрет на ввоз в страну электроники.

Ранее в представители МИД Южной Кореи заявили, что передача техники нарушила бы решения Совета безопасности ООН, в частности, резолюцию 2397 от 2017 года, ограничивающую поставки в КНДР различной электроники.

„Наше правительство в сотрудничестве с международным сообществом прикладывает необходимые дипломатические усилия, чтобы обеспечить полное соблюдение резолюций СБ ООН“, – сообщил официальный представитель МИД Южной Кореи Ли Чжэ Ин.

Остальные участники Игр - примерно 10500 атлетов - получили продукцию Samsung в качестве подарков перед началом Олимпиады.

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