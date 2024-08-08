„Мы ничем не хуже мужчин“. Глава МИД Латвии поддерживает идею призывать в армию женщин

Глава МИД Латвии отметила, что слово „обязательно“ звучит негативно, однако министр иностранных дел настаивает на том, что у женщин есть не только возможности и навыки, но и обязанности.

„Мы ничем не хуже мужчин. В службе обороны также есть возможности для специализации, как и в Земессардзе. Как мне говорили земессарги, там, где есть женщины, они сами становятся более дисциплинированными, улучшается атмосфера. Я думаю, что это принесет пользу всем,“ — сказала Браже.

Ранее командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонид Калниньш предложил обдумать возможность призыва женщин в обязательном порядке в службу государственной обороны.

Уже сообщалось, что в следующем году государственную службу Латвии планируется укомплектовать примерно 1000 молодыми людьми, чтобы потом уже доходить до 4000 солдат в год.

Калниньш не отрицал, что неблагоприятная демографическая ситуация вызывает беспокойство из-за способности укомплектовать необходимые 4000 солдат. НВС обязательно придется искать пути мотивации общества к участию в этом виде службы.

На вопрос, не дойдем ли мы до ситуации, что все-таки должны будут призывать всех достигших 18 лет молодых людей вне зависимости от пола, командир НВС ответил, что он поддержал бы то, что нужно призвать людей обоих полов в обязательном порядке. Это стало бы мотивирующим элементом для представителей мужского пола быть активными в службе, а не на какое-то время покидать страну и искать причины не служить, уверен Калниньш.

У политиков правящих партий пока нет единого мнения о том, стоит ли призывать женщин на воинскую службу.