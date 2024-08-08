Обострение на Ближнем Востоке: когда ждать ответа Тегерана и „Хезболлы“ и каким он может быть

Катарский премьер также сообщил Блинкену, что Катар направил аналогичное послание „Хезболле“. Поддерживаемая Ираном группировка начала обстреливать северные районы Израиля после начала операции в Газе после нападения ХАМАС 7 октября.

Как сообщает New York Times со ссылкой на анонимный источник, в понедельник премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдельрахман Аль Тани в телефонном разговоре сообщил госсекретарю США Энтони Блинкену, что он говорил с министром иностранных дел Ирана Али Багери Кани о необходимости сдержанности.

„Иордании приходится соблюдать очень хрупкий баланс, — говорит Сауд аль-Шарафат, бывший бригадный генерал иорданской разведки. — Это все равно что ходить по натянутому канату“.

Эскалация напряженности между Израилем и Ираном поставили Иорданию в непростое положение. Амман поддерживает прочные отношения с Соединенными Штатами и тесно координирует действия в сфере безопасности с Израилем, однако в стране проживают миллионы граждан палестинского происхождения, многие из которых выступают против оказания помощи Израилю в любой форме.

В апреле Иордания помогла перехватить ракеты и беспилотники, выпущенные Ираном по Израилю после убийства высокопоставленных иранских офицеров в результате авиаудара по посольскому комплексу Ирана в Дамаске. Ответственность за этот удар многие возлагают на Израиль , пишет Русская служба BBC.

„Иордания четко проинформировала иранских братьев о своей позиции, — заявил министр правительственных коммуникаций Иордании Муханнад аль-Мубайдин. — Мы не позволим, чтобы наше воздушное или наземное пространство использовались для каких-либо целей. Мы не хотим быть полем боя“.

За последнюю неделю в рамках редкого визита в Тегеран министр иностранных дел Иордании Айман аль-Сафади дважды встречался с высокопоставленными иранскими чиновниками, включая новоизбранного иранского президента Масуда Пезешкиана.

Все это время в регионе продолжалась повышенная дипломатическая активность.

Как передает телеканал Al-Arabyia , ответные действия Тегерана и „Хезболлы“ сначала предполагались в начале недели, но самые свежие разведданные дают основания полагать, что ответ отложили до вечера четверга или пятницы.

Усиленное американское военное присутствие в регионе также может заставить Иран подумать дважды. Высокопоставленный представитель администрации Байдена сказал Washington Post, что Иран „ясно понимает, что Соединенные Штаты непоколебимы в своей защите наших интересов, наших партнеров и нашего народа“.

Это понимание может привести к тому, что Тегеран откажется от своей угрозы атаковать Израиль, тем более что Иран в прошлом сам совершал подобные атаки за рубежом.

Публично иранские чиновники заявляли о том, что Хания был убит высокоточной ракетой. Однако в частном порядке Тегеран пришел к выводу, что Хания был убит не высокоточной ракетой, а бомбой, пронесенной в номер, в котором он останавливался, и взорвана дистанционно, сообщили изданию официальные лица, говорившие на условиях анонимности.

Представители Белого дома сообщили Washington Post, что американские дипломатические усилия, возможно, начинают приносить плоды и Иран может пересмотреть свою позицию.

Аналитики практически не сомневаются, что реакция Ирана последует, однако существует вероятность, что она будет относительно сдержанной.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сказал по телефону президенту Франции Эммануэлю Макрону, что Тегеран имеет право „дать пропорциональный ответ“ Израилю и „не будет молчать“ перед лицом агрессии против его интересов и безопасности.

На минувшей неделе верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что отомстить за смерть Хании — „наш долг“, поскольку он был убит на иранской земле. Он пообещал Израилю „суровое наказание“, пишет Русская служба BBC.

По словам Эль Херейджи, королевство призывает международное сообщество заставить Израиль „нести ответственность за свои преступления“, включая нападения на палестинских гражданских лиц.

Заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии Валид Эль-Херейджи заявил, что убийство Хании было „вопиющим нарушением“ „суверенитета Ирана, его региональной и национальной безопасности и международного права“.

Саудовская Аравия в среду выразила сочувствие позиции Ирана и резко раскритиковала Израиль в ходе внеочередной встречи министров иностранных дел стран, входящих в Организацию исламского сотрудничества.

Министр обороны США Ллойд Остин в последние дни изложил несколько шагов, которые США могут предпринять для защиты Израиля от возможных атак со стороны Ирана и его прокси, а также обеспечить безопасность американских войск.

По его словам, авианосец USS Abraham Lincoln заменит в регионе USS Theodore Roosevelt, около дюжины боевых самолетов F/A-18 с которого перебазировались на военную базу на Ближнем Востоке в понедельник. Также в ближайшее время ожидается прибытие в регион более десятка самолетов F-22.

Как ответит „Хезболла“?

Главным неизвестным в ближневосточном уравнении остается „Хезболла“, предсказать реакцию которой пока никто не берется.

Ранее на этой неделе лидер „Хезболлы“ Хасан Насралла в своей речи заявил, что его группировка и Иран „обязаны ответить“ на убийство командира „Хезболлы“ Фуада Шукра и Хании, „какими бы ни были последствия“.

„Необходима конфронтация“, — сказал он.

Израильские СМИ опубликовали различные прогнозы, предсказывающие, что „Хезболла“ нападет на Израиль раньше Ирана, пишет Русская служба BBC.

Ссылаясь на источники в ЦАХАЛе, военный корреспондент издания Ynet Йоав Зитун сказал, что вероятность того, что „Хезболла“ нападет первой, растет. „Неясно, разделяет ли эта организация иранский подход, или же она намерена пойти на риск и взорвать регион“, — сказал Амос Харель, оборонный аналитик газеты Haaretz.

Американские стратеги также пытаются определить, будет ли ответ Ирана включать в себя скоординированный удар с „Хезболлой“ или другими группировками в Ираке или Йемене. Лидер „Хезболлы“ Хасан Насралла заявил, что и Иран, и „Хезболла“ примут ответные меры, и допустил возможность крупномасштабной скоординированной атаки на нескольких фронтах.

Такие возможности есть, и они были продемонстрированы в апреле, когда Тегеран ответил сотнями ракет и беспилотников на израильскую атаку на иранские дипломатические объекты в Сирии, в результате которой погибли высокопоставленные иранские военные чиновники.