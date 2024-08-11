DELFI В УКРАИНЕ | „Знаете, что самое грустное? Всем все равно“. Как работает одесский центр реабилитации

Mentis Rehab после полномасштабного вторжения России в Украину занял твердую позицию, что все военные, нуждающиеся в восстановлении и реабилитации, будут получать помощь абсолютно бесплатно. Физиотерапевт Mentis Rehab Иван Бойчук говорит, что в настоящее время реабилитацию в центре проходят около 30-40 человек, и эта цифра постоянно меняется — кто-то завершает курс, а на его место приходит новый пациент.

Ежемесячно на реабилитацию всех военных уходит около 200 тысяч гривен (около 4500 евро). Для сравнения Бойчук приводит пример, что в других одесских и киевских частных учреждениях месячная стоимость лечения для одного военного может достигать 100 тысяч гривен (около 2250 евро). В Mentis Rehab за те же деньги можно обеспечить реабилитацию сразу 40 человек.

„Но знаете, что самое грустное? Всем все равно. Сейчас идет война, и все понимают, что самое главное — это победа. Все скидываются на дроны, на технику, чтобы поддержать ребят на фронте. Это важно, и, конечно, правильно. Но у нас уже очень много ветеранов, пострадавших во время войны, и им нужна реабилитация — не только физическая, но и психическая. То, что видят люди на войне, — это ненормально. Но это происходит, и с этим нужно работать. Реабилитация должна быть обязательной“, - уверен физиотерапевт Бойчук.

Бойчук выражает надежду, что посмотрев видео и прочитав репортаж, кто-то из жителей Эстонии сможет оказать помощь в виде донатов. (Ссылка на Монобанк. Оплата проходит через Apple Pay и Google Pay).

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